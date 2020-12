Onde assistir a Portuguesa x Marília, pela final da Copa Paulista?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Canindé; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando apenas do empate para conquistar o primeiro título desde 2013 e retornar à , a Portuguesa recebe o Marília nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Canindé, pelo segundo jogo da final da Copa Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Bandsports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui !

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Portuguesa x Marília DATA Quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio do Canindé - , SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Cláudio Rocha Filho

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Amanda Pinto Matias

Quarto árbitro: José de Araujo Ribeiro Junior

ONDE VAI PASSAR?



A Lusa pode estar prestes a retornar para uma divisão nacional / Foto: Dorival Rosa (Portuguesa)

A partida terá transmissão ao vivo pela Bandsports, na TV fechada . Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real!

Qual é o número do canal da Bandsports?

Por cabo

CLARO/NET TV: 75

75 CLARO/NET TV HD: 575

575 VIVO TV HD: 878

Por satélite

SKY: 210

210 SKY HD: 610

610 CLARO TV: 75

75 CLARO TV HD: 575

575 VIVO TV: 463

463 VIVO TV HD: 878

878 OI TV HD: 168

168 BLUTV HD: 347

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PORTUGUESA

Sob o comando do treinador Fernando Marchiori, afastado com Covid-19, a Lusa, em seu centenário, finalmente vai dando alegrias para sua torcida . Garantida no cenário nacional para 2021, a equipe venceu o Marília de virada por 2 a 1 no primeiro jogo da final e depende apenas do empate para ser campeã da Copa Paulista.

Para o duelo, obviamente, o treinador deve escalar o que tem de melhor. Adilson , artilheiro da equipe na competição e autor do segundo gol no primeiro jogo, será o camisa 9 do time e quer decidir novamente. A tendência é que os 11 que foram titulares na primeira partida sejam mantidos.

Provável escalação da Portuguesa: Dheimisson; Feijão, Magrão, Jussani e Vinicius; Caíque, Raphael Luz e Walfrido; Geovani, Maykinho e Adilson Bahia.

MARÍLIA

Já o Marília vive situação parecida com a Portuguesa. A tradicional equipe do interior paulista não joga uma competição nacional desde 2012, quando participou da Série D, e na Série A-3 do Paulistão , quer utilizar a Copa Paulista como "trampolim" para retornar ao cenário nacional.

Gustavo Nescau, artilheiro da Copa Paulista, está confirmado para a partida. Guilherme Alves, que retirou uma pedra nos rins no meio de semana, também deve atuar.

Provável escalação do Marília: Igor Castro; Denis Leite, Geninho, Arthur Gaúcho e Diogo Calixto; Léo Couto, Felipe Cordeiro e Júnior ; Orlando Júnior, Gustavo Nescau e Luan Gama.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGUESA

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa 3 x 0 São Bernardo Copa Paulista 16 de dezembro de 2020 Marília 1 x 2 Portuguesa Copa Paulista 20 de dezembro de 2020

MARÍLIA