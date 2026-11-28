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Eredivisie - Rodada 14 29 de nov. de 2026 - 10:45 MAC3PARK Stadion

Transmissão de PEC Zwolle x AZ: canal de TV e opções online ao vivo

Você pode acompanhar PEC Zwolle x AZ ao vivo pelos canais de TV e serviços de streaming abaixo. Escolha a opção disponível na sua assinatura e assista à partida.

Notícias dos times e elencos

O PEC Zwolle não conta com Givaro Rahajaan, Gilles van der Wal e Filip Krastev por causa de lesões. Não há suspensões informadas. A provável escalação de Pastoor tem Jasper Schendelaar, Simon Graves, Damian van der Haar, Jan Buerger, Nick Viergever, Younes Namli, Ryan Thomas, Dylan Mbayo, Ibrahim Cissoko, Nick Fichtinger e Sydney van Hooijdonk.

O AZ não conta com Stije Resink, Weslley Pinto, Jeroen Zoet, Jizz Hornkamp, Kees Smit, Lewis Schouten, Mexx Meerdink e Elijah Dijkstra devido a lesões. Também não há suspensões. A provável escalação de Echteld é Jari De Busser, Mateo Chavez, Wouter Goes, Seiya Maikuma, Wesley Hoedt, Peer Koopmeiners, Calvin Stengs, Dave Kwakman, Ayoub Oufkir, Ro-Zangelo Daal e Bendeguz Kovacs. Possíveis atualizações serão divulgadas mais perto do início da partida.

Fase recente

O PEC Zwolle venceu dois dos últimos cinco jogos, empatou dois e perdeu um (V-E-D: 2-2-1). Mais recentemente, venceu o Telstar por 3 a 1. Antes disso, empatou com o Willem II por 1 a 1 e derrotou o ADO Den Haag por 1 a 0. Nesses cinco jogos, o Zwolle marcou seis gols e sofreu seis.

O AZ venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu dois (V-E-D: 3-0-2). Sua partida mais recente foi a vitória por 4 a 2 fora de casa contra o Sparta Praga, pela Europa League. Antes, venceu o Sparta Rotterdam fora de casa por 5 a 1 e o FC Groningen por 4 a 3. O AZ marcou 12 gols e sofreu 11, além de ter perdido por 2 a 1 para a Juventus e por 1 a 0 para o Ajax.

Confrontos diretos

O último encontro aconteceu em 17 de janeiro de 2026, pela Eredivisie. Na ocasião, o PEC Zwolle venceu o AZ em casa por 3 a 1. Nos cinco confrontos mais recentes, o Zwolle venceu duas vezes, o AZ venceu duas e houve um empate (2 a 2). Nessa sequência, o Zwolle marcou nove gols e o AZ, dez.

Classificação

Na Eredivisie, o PEC Zwolle ocupa a 11ª posição, enquanto o AZ está em quarto lugar.