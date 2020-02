Onde assistir a Paysandu x CRB-AL, pela Copa do Brasil?

Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Paysandu recebe o CRB-AL na quarta-feira (19), às 19h15 (de Brasília)

Pela segunda fase da Copa do , e se enfrentam na quarta-feira (19), às 19h15 (de Brasília). O duelo terá transmissão da TV paga, no SporTV 2.

Veja as informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paysandu x CRB-AL DATA Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 LOCAL Curuzu - Belém, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Fernando Torres/Paysandu

O duelo terá transmissão do SporTV 2, na TV paga.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na primeira fase da , o Paysandu passou pelo o , com a vantagem do empate, com o 1x1 fora de casa. Já o CRB ganhou do Independente-PA, fora de casa e garantiu a vaga na segunda fase do torneio.

A vaga para a terceira fase será disputada em jogo único, com a decisão levada aos pênaltis em caso de empate.

Provável escalação do Paysandu: Gabriel Leite; Caíque, Micael, Perema, Bruno Collaço; Alex Maranhão, PH; Vinícius Leite, Nicolas, David Souza.

Provável escalação do CRB: Ederson Mardden; Lucas Mendes, Ewerton Páscoa, Xandão, Igor; Claudinei, Carlos Jatobá, Rafael Longuine; Dudu, Léo Gamalho, Erik.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Paysandu Campeonato Paraense 9 de fevereiro Paysandu 5 x 0 Paragominas Campeonato Paraense 16 de fevereiro

CRB