Onde assistir a Parma x Juventus, pela Serie A italiana?

Equipes entram em campo neste sábado (19), às 16h45 (de Brasília), em Parma; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando vencer para colar no , a visita o neste sábado (19), às 16h45 (de Brasília), no estádio Ennio Tardini, pela 13ª rodada da italiana. Os dois times chegam para esse duelo após empatarem no meio de semana. O jogo será transmitido pela EI Plus, no streaming. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Parma x Juventus DATA Sábado, 19 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio Ennio Tardini - Parma, ITA HORÁRIO 16h45 (Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Gianpaolo Calvarese

Assistentes: Luca Mondin e Giovanni Baccini

Quarto árbitro: Alessandro Prontera

VAR: Aleandro di Paolo

Assistente do VAR: Valentino Fiorito

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo pelo EI Plus, por streaming. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PARMA

A quatro jogos sem perder, mas com três empates, o Parma conseguiu até se distanciar um pouco da zona do rebaixamento, mas quer continuar pontuando para alcançar o meio da tabela.

Para o duelo diante da poderosíssima Juventus, o time comandado por Fabio Liverani segue apostando na continuidade de seu sistema 4-3-2-1, que vem dando certo nos últimos jogos. O treinador, porém, conta com vários desfalques: Grassi, Laurini, Pezzella e Scozzarella, todos lesionados, não entrarão em campo.

Provável escalação do Parma: Sepe; Gagliolo, Bruno Alves, Osorio e Iacopani; Kucka, Brugman e Hernani; Gervinho e Karamoh; Cornelius.

JUVENTUS

Já a Juventus também vem de empate: o time perdeu uma grande oportunidade de colar no líder Milan, que tropeçou diante do , e ficou no 1 a 1 diante da . Com um jogo em tese mais tranquiilo, os comandados de Andrea Pirlo querem voltar a vencer.

Após um jogo onde a dupla de ataque Cristiano Ronaldo e Álvaro Morata não funcionou, com ambos fazendo partidas ruins, os centroavantes também buscam a recuperação na competição. Sem Arthur, lesionado, e com Chiellini como dúvida, o time deve ir com o que tem de melhor para Parma.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot e Chiesa; Cristiano Ronaldo e Morata.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PARMA

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 2 x 2 Parma Serie A 13 de dezembro de 2020 Parma 0 x 0 Serie A 16 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Crotone x Parma Serie A 22 de dezembro de 2020 14h30 (de Brasíia) Parma x Serie A 3 de janeiro de 2021 11h (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Genoa 1 x 3 Juventus Serie A 13 de dezembro de 2020 Juventus 1 x 1 Atalanta Serie A 16 de dezembro de 2020

Próximas partidas