Como assistir a Paris Saint-Germain x Lorient com uma VPN

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. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Francês - Rodada 12 28 de nov. de 2026 - 14:45 Parc des Princes

O Paris Saint-Germain recebe o Lorient pela Ligue 1 no Parc des Princes, em Paris.

O time de Luis Enrique lidera a tabela e chega após empatar por 2 a 2 com a Roma pela Champions League, na quarta-feira. O resultado encerrou uma sequência de 12 vitórias consecutivas em todas as competições.

O espanhol afirmou que a Roma foi o adversário mais difícil que o PSG enfrentou nesta temporada. Agora, sua equipe volta a atuar pela liga nacional com a chance de reagir.

As lesões afetam o ataque. Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia estão fora pelo restante da temporada, deixando Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Senny Mayulu com mais responsabilidades.

O Lorient ocupa a décima posição sob o comando de Alexandre Dujeux. Na última partida, empatou por 1 a 1 com o Rennes e perdeu apenas um dos últimos cinco jogos pela liga.

O Lorient também empatou com o PSG nos dois confrontos mais recentes entre as equipes. Por isso, os jogadores de Luis Enrique devem esperar um adversário difícil de superar.

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