Como assistir a Paris FC x Angers com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? Uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Contrate um serviço de VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

Campeonato Francês - Rodada 11 22 de nov. de 2026 - 09:00 Stade Jean Bouin

O Paris FC recebe o Angers no Stade Jean-Bouin no sábado, 12 de dezembro de 2026, em uma partida da Ligue 1 com objetivos distintos para os dois clubes.

A equipe de Liam Rosenior ocupa a terceira posição na tabela e ganhou força nas últimas semanas, com vitórias sobre Monaco e Auxerre que reforçam sua condição de candidata a terminar na metade superior da classificação. A projeção do Paris FC pela cidade cresceu muito nesta temporada, e o clube buscará consolidar sua posição entre as equipes mais competitivas da Ligue 1.

O Angers chega à capital em situação bem mais delicada. A equipe de Stephane Gilli está na 17ª posição e somou apenas um ponto nos últimos cinco jogos do campeonato, sequência que inclui derrotas pesadas para Brest e Marseille.

A diferença de fase entre as duas equipes é grande, mas o Angers pode apontar para a vitória sobre o Paris FC em um amistoso em agosto como prova de que essa distância não é intransponível. Aquele resultado veio antes do início da temporada da Ligue 1, e muita coisa mudou desde então.

Para o Paris FC, os três pontos manteriam a pressão sobre os clubes à sua frente. Para o Angers, é uma partida da qual precisa tirar algo para não se afundar ainda mais na luta contra o rebaixamento.

Abaixo, você encontra todas as informações necessárias para assistir a Paris FC x Angers ao vivo.

Notícias das equipes e elencos