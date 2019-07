Onde assistir a Palmeiras x Vasco, pelo Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (27) pela 12ª rodada

Dividindo a liderança com o , o recebe o neste sábado (13), às 17h (de Brasília), em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Palmeiras x Vasco DATA Sábado, 27 de julho LOCAL Allianz Parque - HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Com mais de 31 mil ingressos vendidos antecipadamente, o volta suas atenções para o Brasileirão após empatar com o fora de casa por 2 a 2 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Felipe Melo, suspenso com três cartões amarelos, será desfalque. A dúvida é se Felipão fará mudanças mais uma vez no time titular, devido a proximidade do jogo de volta das oitavas, que será disputado na próxima terça-feira (30), na arena

Provável escalação:

VASCO

Ocupando a 15ª posição, com 12 pontos, três a mais que o , primeiro na zona da degola, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo vem de vitória sobre o rival tricolor na última rodada, e agora se concentra para o duelo fora de casa contra o Palmeiras.

Provável escalação: