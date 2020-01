Onde assistir a Palmeiras x São Paulo, pelo Campeonato Paulista?

Clássico será disputado neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico paulista na área. e entram em campo na tarde deste domingo (26), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do estadual. O duelo terá transmissão na TV Globo somente para o estado de São Paulo, além do Premiere, na TV fechada. O Globoesporte.com também terá transmissão ao vivo e de graça, enquanto a Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x São Paulo DATA Domingo, 26 de janeiro de 2020 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



/ Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão na TV, Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Em busca de um título que não conquista desde 2008, sob o comando do próprio Luxemburgo, o iniciou o torneio com uma goleada por 4 a 0 sobre o , em Itu. Já o São Paulo, cuja fila estadual vem desde 2005, bateu o Água Santa por 2 a 0 na estreia, no Morumbi.

Buscando surpreender o rival, o técnico Fernando Diniz fechou os treinos, mas deve mandar a campo a formação 4-3-3, com Helinho, Vitor Bueno e Pablo na frente.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Gabriel Menino, Ramires e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo; Tchê Tchê, Dani Alves, Hernanes; Helinho, Vitor Bueno, Pablo

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Oeste 29 de janeiro 19h15 (de Brasília) x Palmeiras Campeonato Paulista 2 de fevereiro 16h (de Brasília)

SÃO PAULO