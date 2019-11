Onde assistir a Palmeiras x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo neste domingo (24), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com a obrigação da vitória para não confirmar o título do Flamengo, o enfrenta o neste domingo (24), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o , (exceto MG), além do canal Premiere na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Palmeiras x Grêmio DATA Sábado, 24 de novembro LOCAL Allianz Parque - , BRA HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



precisa vencer neste domingo (24) para esragar a festa do título do / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, (exceto MG), além do canal Premiere na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

A 13 pontos do líder Flamengo, o Verdão entra em campo com a obrigação da vitória para evitar o título antecipado do Flamengo, contando com o apoio de mais de 13 mil torcedores que compraram antecipadamente os ingressos.

O técnico Mano Menezes não deverá contar com Felipe Melo, com uma lesão na panturrilha.

Por outro lado, Luiz Adriano, recuperado de lesão, deve retomar seu lugar no time.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago , Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Luiz Adriano

GRÊMIO

Depois de ser humilhado pelo Flamengo na semifinal da , o Grêmio embalou uma sequência de cinco vitórias consecutivas, mas foi novamente parado pela equipe carioca na última rodada, quando foi derrotado por 1 a 0.

Para o confronto em São Paulo, o técnico Renato Gaúcho poderá contar com os retornos de Kannemann e Matheus Henrique.

"Chegamos na semi em e Libertadores, estamos brigando pelo G-4, dentro das possibilidades e da carteira do Grêmio, não é fácil fazer isso. Temos que ser objetivos, saber que fazemos muitas coisas boas, outras nem tanto, e melhorar. Precisamos focar agora para conseguir a vaga. Não para apagar ou equilibrar o ano, sinceramente não vejo assim, queremos a vaga porque queremos jogar no ano que vem, por isso", disse Kannemann.

O Grêmio atualmente é o quarto colocado do Brasileirão, com 56 pontos.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Diego Tardelli (André) e ; Luciano

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES



Em 88 jogos entre as equipes, o Palmeira leva uma grande vantagem sobre o Grêmio. Foram 38 vitórias, contra apenas 19 da equipe gaúcha, além de 31 empates. DATA JOGO COMPETIÇÃO 2019 Palmeiras 1 x 2 Grêmio Libertadores 2019 Grêmio 0 x 1 Palmeiras Libertadores 2018 Palmeiras 2 x 0 Grêmio Brasileirão 2018 Grêmio 0 x 2 Palmeiras Brasileirão 2017 Grêmio 1 x 3 Palmeiras Br

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 1 Brasileirão 9 de novembro 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 17 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras Brasileirão 28 de novembro 19h30 (de Brasília) Palmeiras x Flamengo Brasileirão 1 de dezembro 16h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Grêmio Brasileirão 10 de novembro Grêmio 0 x 1 Flamengo Brasileirão 17 de novembro

Próximas partidas