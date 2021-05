Onde assistir a Palmeiras x Grêmio, pelo Brasileirão Feminino?

Times se enfrentam nesta segunda (3), às 20h, pelo Brasileirão Feminino; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Palmeiras e Grêmio frequentam a parte de cima da tabela do Brasileirão Feminino, e se encaram nesta segunda (3) pela competição. A partida terá transmissão ao vivo do MyCujoo. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PALMEIRAS X GRÊMIO DATA SEGUNDA, 03/05/2021 LOCAL Allianz Parque, São Paulo, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão vem bem no Brasileirão Feminino, e encara o Grêmio nesta segunda/ Foto: Palmeiras

O confronto terá transmissão ao vivo pela internet na plataforma MyCujoo (clique aqui e veja como funciona). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Com três vitórias e um empate em quatro rodadas, o Palmeiras pode assumir hoje a liderança do Brasileirão Feminino, caso vença o Grêmio. Até aqui foram impressionantes 13 gols marcados em quatro partidas, com apenas quatro sofridos.

Hoje é #DiaDePalmeiras!

Entraremos em campo em busca de mais uma vitória no @BRFeminino 🐷💚



⚽ Palmeiras x Grêmio

🏟 Allianz Parque

⏰ 20h

📺 CBF TV

📰 https://t.co/VdnMCUMbBB#AvantiPalestrinas #PALxGRE pic.twitter.com/fhoB8A6xNN — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 3, 2021

Provável escalação do Palmeiras: Jully, Agustina, Thais e K.Arcanjo; Duda Santos, Katrine, Dandara, Bia Zaneratto e Ary; Chu e Otillia.

GRÊMIO

Com recorde idêntico ao do Palmeiras na competição, o Grêmio também briga pelos três pontos e consequente liderança isolada do Brasileirão Feminino.

Provável escalação do Grêmio: Lorena, Sinara, Andréia, Andressa e Gisseli; Rafa Levis, Pri Back e Maiara; Jane, Lais Estevam e Nathane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 4 x 2 Cruzeiro Brasileirão 2021 Feminino 24/04/2021 Botafogo 0 x 4 Palmeiras Brasileirão 2021 Feminino 29/04/2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Palmeiras Brasileirão 2021 Feminino 09/05/2021 15h00 Palmeiras x Real Brasilia Brasileirão 2021 Feminino 13/05/2021 20h00

GRÊMIO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Kindermann 2 x 3 Grêmio Brasileirão 2021 Feminino 24/04/2021 Grêmio 2 x 0 Minas Brasilia Brasileirão 2021 Feminino 29/04/2021

Próximas partidas