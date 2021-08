Onde assistir a Palmeiras x Grêmio, pelas quartas do Brasileirão feminino?

A partida de volta será neste domingo (22), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando recuperar o resultado sofrido no jogo de ida, quando perdeu por 2 a 1 jogando no Rio Grande do Sul, o Palmeiras, no domingo (22), às 20h (de Brasília), vai receber o Grêmio para decidir a vaga nas semifinais do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, o do Desimpedidos, no TikTok. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Grêmio DATA Domingo, 22 de agosto de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ilbert Estevam da Silva

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Robson Ferreira de Oliveira

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

ONDE VAI PASSAR?



O Tricolor tem vantagem por ter vencido o primeiro jogo / Foto: Jéssica Maldonado / Grêmio FBPA

A Band, na TV aberta, o Desimpedidos, no TikTok, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, às 20h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da Band?

Por cabo:

Claro/NET TV: 22 (505 no HD)

VIVO TV: 19 (519 no HD)

TV ALPHAVILLE: 21 (221 no HD)

BVCi: 25

CaboNNet: 4

TCM: 20 no HD

Cabo Telecom: 116 (801 no HD)

TVN: 420 no HD

Por satélite:

SKY: 13 (413 no HD)

CLARO TV: 22 (522 no HD)

VIVO TV: 226

VIVO TV (alternativo): 769

OI TV: 7 no SD e no HD, 960 e 607

ALGAR TV: 709

ALGAR TV (alternativo): 726

BluTV: 243

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Só a vitória por dois ou mais gols de diferença interessa ao Verdão para avançar às semis no tempo normal, depois de uma derrota por 2 a 1 no jogo de ida. Uma vitória simples leva a decisão aos pênaltis e empates ou derrotas classificam o Grêmio.

Além de sair atrás, o Palmeiras, no jogo de ida, perdeu uma invencibilidade de 17 jogos, tudo isso na primeira partida sem Bia Zaneratto e Rafaelle, que deixaram o time entre o final da primeira fase e o início do mata-mata.

Provável escalação do Palmeiras: Jully; Bruna Calderan, Thais, Agustina, Tainara; Duda Santos, Júlia Bianchi, Ary Borges, Camilinha; Carol Baiana e Maria Alves

GRÊMIO

As Gurias estão a um empate de garantirem a vaga nas semfinais pela primeira vez e, com isso, a melhor campanha de sua história na Série A1 do Brasileirão.

Rafa Levis, autora do segundo gol no jogo de ida está suspensa após receber o terceiro cartão amarelo e é baixa para Patrícia Gusmão. Maiara Lisboa, que está se recuperando de uma lesão na fíbula deve seguir de fora. Em compensação, Mariza está voltando de suspensão. A goleira Lorena, que sofreu um choque na cabeça, ainda é dúvida, e Raíssa pode retomar a titularidade.

Provável escalação do Grêmio: Raíssa (Lorena); Isa, Patrícia, Andressa, Gisseli; Mariza, Maglia, Pri Back; Jane Tavares, Nathane e Laís Estevam

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Pinda 0 x 3 Palmeiras Paulista feminino 18 de agosto de 2021 Grêmio 2 x 1 Palmeiras Brasileiro feminino 14 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x AERP Paulista feminino 25 de agosto de 2021 15h (de Brasília) Santos x Palmeiras Paulista feminino 1 de setembro de 2021 17h (de Brasília)

GRÊMIO