Onde assistir a Palmeiras x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo nesta terça (10), às 21h (de Brasília) ; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo remarcado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, e entram em campo nesta terça-feira (10), às 21h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Fluminense DATA Terça-feira, 10 de setembro LOCAL Allianz Parque - , BRA HORÁRIO 21h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

O técnico Mano Menezes estreou com vitória no comando do Palmeiras. Na última rodada a equipe venceu o fora de casa por 2 a 1, e chega embalado para enfrentar o Tricolor.

A equipe paulista ainda não poderá contar com Weverton e Gustavo Gómez, convocados pela seleção, além de Felipe Melo, suspenso, e Zé Rafael, lesionado.

Atualmente, o palmeiras ocupa a terceira posição, com 33 pontos. Seis a menos que o líder .

Provável escalação do Palmeiras: Jaílson; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Ramires, Gustavo Scarpa, Willian, Dudu; Luiz Adriano.

FLUMINENSE

O Fluminense, por sua vez, deve repetir a escalação que venceu o na última rodada.

A única ausência segue sendo o jovem Allan, que foi convocado para a Seleção Olímpica.

Apesar da vitória no fim de semana, o Tricolor segue na zona de rebaixamento, com 15 pontos. Três a menos que o , 16ª colocado e o primeiro time fora do Z-4.

Provável escalação do Fluminense: ​Muriel; Julião, Nino, Digão e Caio Henrique; Airton, Ganso, Nenê; Wellington Nem, Yony González e João Pedro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 0 Palmeiras Brasileirão 1 de setembro Goiás 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 8 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Cruzeiro Brasileirão 14 de setembro 19h (de Brasília) Fortaleza x Palmeiras Brasileirão 22 de setembro 16h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 1 Avaí Brasileirão 1 de setembro Fortaleza 0 x 1 Fluminense Brasileirão 7 de setembro

Próximas partidas