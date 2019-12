Onde assistir a Palmeiras x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2019?

Com grande rivalidade, equipes entram em campo neste domingo (1), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com torcida única, o Palmeiras recebe o Flamengo neste domingo (1), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo para todo o (exceto RJ, Campinas, Ribeirão Preto, , Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e Sergipe), além do Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO x DATA Sábado, 1 de dezembro LOCAL Allianz Parque - , BRA HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



terá torcida única neste domingo (1) contra o Flamengo / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo para todo o Brasil, exceto RJ, Campinas, Ribeirão Preto, Goiás, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e Sergipe, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Com objetivo de terminar o Brasileirão em segundo lugar, o Verdão entra em campo encarando o Flamengo como se fosse uma final da campeonato.

Sem ganhar há quatro jogos, o técnico Mano Menezes encara forte cobrança e sua permanência no clube é tratada como incerta para a próxima temporada. Sua escolha de mandar a campo uma equipe mista contra o visando o , não foi bem aceita pelos torcedores.

Felipe Melo e Borja retornam entre os titulares, enquanto Lucas Lima deve começar a partida.

Atualmente, o Palmeiras ocupa a terceira posição, com 68 pontos.

Provável escalação do Palmeiras: Fernando Prass; Marcos Rocha, Edu Dracena, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Thiago , Bruno Henrique; Zé Rafael, Borja e Dudu

FLAMENGO

Já campeão, o Rubro-Negro não sabe o que é perder há 22 jogos e já se prepara para o Mundial de Clubes que será disputado no Catar.

Desta forma, é esperado que o técnico Jorge Jesus escale Filipe Luís, Pablo Marí, Rafinha e Gerson entre os titulares.

Gabigol, que cumpriu suspensão na última rodada, também retorna.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rhodolfo, Thuler, Filipe Luís; Willian Arão; Arrascaeta, Gerson, Vitinho; Henrique, Gabigol

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES



Em 95 confrontos entre as equipes, o Palmeiras levou a melhor em 37 oportunidades, contra 31 vitórias do Flamengo, além de 27 empates. DATA JOGO COMPETIÇÃO 2019 Flamengo 3 x 0 Palmeiras Brasileirão 2018 Flamengo 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 2018 Palmeiras 1 x 1 Flamengo Brasileirão 2017 Palmeiras 2 x 0 Flamengo Brasileirão 2017 Flamengo 2 x 2 Palmeiras Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 17 de novembro Palmeiras 1 x 2 Brasileirão 24 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Goiás Brasileirão 5 de dezembro 19h15 (de Brasília) x Palmeiras Brasileirão 8 de dezembro 16h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 23 de novembro Flamengo 4 x 1 Ceará Brasileirão 27 de novembro

