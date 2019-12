Onde assistir a Palmeiras x Flamengo, pela Supercopa sub-20?

Equipes decidem o título neste domingo (22), às 14h (de Brasília); veja como acompanhar pela TV e internet

Precisando vencer por dois gols de diferença para ficar com o título da Supercopa Sub-20, o busca a recuperação após a derrota para o no primeiro jogo por 3 a 0. A decisão será disputada neste domingo (22), às 14h (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada. Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras sub-20 x Flamengo sub-20 DATA Domingo, 22 de dezembro de 2019 LOCAL Fonte Luminosa - Araraquara, SP HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeirenses desejam conquistar o título da Supercopa / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão exclusiva do Sportv, na TV fechada, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

O confronto coloca frente a frente os dois melhores trabalhos de base do futebol brasileiro atualmente. Flamengo x Palmeiras farão um dos jogos mais aguardados do ano na base.

Enquanto o foi campeão da Copa do Sub-20, o conquistou o Brasileirão da categoria.

Vale destacar que o campeão deste domingo garantirá uma vaga na Sub-20 do ano que vem caso o torneio seja realizado.

Provável escalação do Palmeiras: Magrão; Vitor Ricardo, Hiago, Helder, Lucas Esteves; Patrick de Paula, Gabriel Menino; Alan, Danilo, Gabriel Silva, Marcelinho

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza; Matheus , Gustavo, Otávio, Ramon; Luiz Henrique, Gomes, Richard, Yuri; Wendel, Rodrigo Muniz

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Premier League 11 de dezembro 1 x 2 Tottenham Premier League 15 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tottenham x Premier League 26 de dezembro 9h30 (de Brasília) x Tottenham Premier League 28 de dezembro 14h30 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Liga dos Campeões 10 de dezembro Chelsea 0 x 1 Bournemouth Premier League 14 de dezembro

Próximas partidas