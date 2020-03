Onde assistir a Palmeiras x Ferroviária, pelo Campeonato Paulista?

Verdão entra em campo neste sábado (7), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado após a vitória na estreia da Libertadores, o recebe o Ferroviária na tarde deste sábado (7), às 17h (de Brasília), pela nona rodada do . O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Ferroviária DATA Sábado, 7 de março de 2020 LOCAL Allianz Parque - , BRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



estreia na Libertadores / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Há quatro jogos invicto no Paulista (três vitórias e um empate), o Palmeiras entra em campo embalado após estrear na Libertadores com vitória fora de casa contra o Tigre por 2 a 0 no meio da semana.

Avesso a rodízio, o técnico Vanderlei Luxemburgo admitiu que a condição física de seus comandados vai ser um fator determinante para decidir quem irá a campo no sábado.

"O jogo é sábado, vou olhar para os jogadores e ver o que posso fazer, mas sempre mantendo uma base. Posso trocar um ou outro jogador. O Ramires saiu com uma pancada, pode ser um para preservar para a terça-feira (quando o Palmeiras recebe o Guaraní-PAR pela Libertadores). Vai chegar na revisão médica e vamos analisar", disse o treinador.

Felipe Melo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é o único desfalque confirmado. Luan deve ser o seu substituto.

Segundo colocado do Grupo B, o Verdão está a dois pontos do líder Santo André, enquanto a Ferroviária aparece em terceiro, com nove pontos, no Grupo D.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino (M. Rocha), Luan (V. Hugo), G. Gómez e Matías Viña; Zé Rafael (Ramires) e Bruno Henrique; Willian (Verón), R. Veiga (Lucas Lima) e Dudu; Luiz Adriano.

Provável escalação do Ferroviária: Saulo; L. Mendes, Max, Carlão e Bruno Recife; Claudinho, Mazinho e Karl; Patrick, Hernan e Higor.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Palmeiras Campeonato Paulista 29 de fevereiro Tigre 0 x 2 Palmeiras 4 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Guaraní Copa Libertadores 10 de março 21h30 (de Brasília) Inter de Limeira x Palmeiras Campeonato Paulista 14 de março 19h30 (de Brasília)

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 2 x 2 Água Santa Copa do 26 de fevereiro Ferroviária 1 x 0 -SP Campeonato Paulista 1 de março

Próximas partidas