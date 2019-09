Onde assistir a Palmeiras x CSA, pelo Brasileirão Série A 2019

Verdão e Azulão entram em campo nesta quinta (26), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O , invicto com Mano Menezes, recebe o embalado nesta quinta (26), às 19h15 (de Brasília), no Pacaembu, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x CSA DATA Quinta, 26 de setembro LOCAL Pacaembu - , SP HORÁRIO 19h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Com a vitória sobre o , o segue perseguindo o na disputa pela primeira posição do Campeonato Brasileiro.

Mesmo sem atuações brilhantes, os resultados estão chegando para o Palmeiras e a base do time que bateu o Leão do Pici no Castelão deve ser mantido pelo treinador Mano Menezes. As únicas alterações devem ser o retorno de Dudu, após cumprir suspensão, e uma mudança na lateral direita, já que Marcos Rocha tomou o terceiro cartão amarelo diante do Fortaleza e não é opção, ao mesmo tempo que Mayke permanece machucado.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Jean, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano

CSA

O CSA vem em grande fase após sair do Z-4, com três vitórias nos últimos seis jogos e uma evolução constante do time de Argel Fucks.

Assim, os titulares que bateram o Ceará no último domingo (22) devem ser mantidos. A única baixa da equipe alagoana para o jogo contra o Palmeiras é Didira, normalmente reserva, com um desconforto na coxa esquerda.

Provável escalação do : ​Jordi; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, João Vitor, Apodi e Jonatán Gomez; Héctor Bustamante e Alecsandro

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES

O jogo de quinta-feira será o quinto na história entre as duas equipes. No passado, a vantagem é do Palmeiras, com 2 vitórias. No entanto, os torcedores do Azulão podem dizer que o Verdão não os vence desde 1977. No primeiro turno, no Rei Pelé, empate em 1 a 1, gols de Raphael Veiga e Matheus Sávio. DATA JOGO COMPETIÇÃO 01/05/2019 CSA 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 05/10/1986 CSA 1 x 0 Palmeiras Brasileirão 19/10/1977 Palmeiras 1 x 0 CSA Brasileirão 04/05/1974 CSA 0 x 2 Palmeiras Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro Brasileirão 14 de setembro Fortaleza 0 x 1 Palmeiras Brasileirão 22 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Palmeiras Brasileirão 29 de setembro 16h (de Brasília) Palmeiras x Atlético-MG Brasileirão 6 de outubro 16h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 CSA Brasileirão 15 de setembro CSA 1 x 0 Ceará Brasileirão 22 de setembro

Próximas partidas