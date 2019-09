Onde assistir a Palmeiras x Cruzeiro, pelo Brasileirão Série A 2019

Verdão e Raposa entram em campo neste sábado (14), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando manter o embale desde a chegada de Mano Menezes, o recebe o neste sábado (14), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Cruzeiro DATA Sábado, 14 de setembro LOCAL Allianz Parque - , SP HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, o ainda não sabe o que é perder sob o comando do técnico Mano Menezes, que irá reencontrar o seu ex-clube.

Desta forma, é muito difícil que a equipe sofra alguma mudança tática, apenas o retorno do zagueiro Gustavo Gómez.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Luan), Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano

CRUZEIRO

O técnico Rogério Ceni ainda não poderá contar com o zagueiro Dedé, e Rodriguinho, mas o retorno do lateral-direito Orejuela é certo.

Após perder para o , a entra em campo tentando se afastar da zona de rebaixamento.

A partida, que fecha o primeiro turno do Brasileirão, marca o reencontro dos jogadores da Celeste com Mano Menezes, que dirigiu o time entre julho de 2016 e agosto deste ano.

Provável escalação do Cruzeiro: ​Fábio; Orejuela, Fabricio Bruno, Léo e Dodô; Henrique, Jadson (Ariel Cabral); Robinho, e Marquinhos Gabriel (David); Pedro Rocha e Fred (David)

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos cinco jogos, houve um grande equilíbrio entre as equipes. Além de uma vitória para cada lado, registraram ainda três empates. No entanto, a Raposa eliminou o Palmeiras da Copa do . DATA JOGO COMPETIÇÃO 30/09/2018 Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro Brasileirão 26/09/2018 Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras 12/09/2018 Palmeiras 0 x 1 Cruzeiro Copa do Brasil 30/05/2018 Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 30/10/2017 Palmeiras 2 x 2 Cruzeiro Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 8 de setembro Palmeiras 3 x 0 Brasileirão 10 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras Brasileirão 22 de setembro 16h (de Brasília) Palmeiras x Brasileirão 25 de setembro a confirmar

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 Cruzeiro Copa do Brasil 4 de setembro Cruzeiro 1 x 4 Grêmio Brasileirão 8 de setembro

Próximas partidas