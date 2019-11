Onde assistir a Palmeiras x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2019

Clássico paulista será disputado neste sábado (9), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo neste sábado (9), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Palmeiras x Corinthians DATA Sábado, 9 de novembro LOCAL Pacaembu - , BRA HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Palmeiras ainda sonha com título do Brasileirão / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Visando mais uma vitória no Brasileirão, o terá pela frente o clássico contra o neste sábado em casa.

Para o confronto, o técnico Mano Menezes poderá contar com Weverton, Marcos Rocha, Vitor Hugo, Diogo Barbosa, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, poupados contra o .

Por outro lado, Felipe Melo, suspenso pelo STJD, está fora.

O Palmeiras segue na vice-liderança, com 66 pontos. Oito a menos que o líder Flamengo.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha; Gómez, Hugo, Diogo Barbosa; Gustavo Scarpa, Felipe Melo, Henrique; Willian, Adriano, Dudu

CORINTHIANS

Após encerrar a sequência negativa e vencer o por 3 a 2 na última rodada sem o comando de Fábio Carille, o Timão chega para o clássico depois de uma semana agitada, onde foi anunciado o novo técnico para a próxima temporada: Tiago Nunes.

O goleiro Cássio, além do lateral Fagner, lesionados, seguem fora.Walter e Michel Macedo, devem ser os substitutos.

O Corinthians ocupa a sexta posição, com 48 pontos. A cinco do , quarto colocado e dentro do G-4.

Provável escalação do Corinthians: Walter, Michel Macedo, Manoel, Gil e Carlos; Gabriel; Pedrinho, Júnior Urso, Mateus Vital e Janderson; Boselli

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES

Em 308 confrontos entre as equipes, o Palmeiras leva uma pequena vantagem sobre o rival. Foram 111 vitórias para o Verdão, contra 106 para o Corinthians, além de 91 empates.

No entanto, em 2019 o Alviverde ainda não conseguiu vencer o seu rival, registrando uma derrota e um empate na temporada.

DATA JOGO COMPETIÇÃO 2019 Corinthians 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 2019 Palmeiras 0 x 1 Corinthians Paulista 2018 Palmeiras 1 x 0 Corinthians Brasileirão 2018 Corinthians 1 x 0 Palmeiras Brasileirão 2018 Palmeiras 0 (3) x (4) 1 Corinthians Paulista

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Ceará Brasileirão 2 de novembro Vasco x Palmeiras Brasileirão 6 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras Brasileirão 17 de novembro 16h (de Brasília) Palmeiras x Grêmio Brasileirão 24 de novembro 18h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 1 Corinthians Brasileirão 3 de novembro Corinthians x Fortaleza Brasileirão 6 de novembro

