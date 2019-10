Onde assistir a Palmeiras x Chapecoense, pelo Brasileirão Série A 2019

Verdão entra em campo na noite deste sábado (16), às 21h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na noite desta quarta-feira (16), às 21h (de Brasília), no Allianz, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Palmeiras x Chapecoense DATA Quarta-feira, 16 de outubro LOCAL Allianz Parque - , SP HORÁRIO 21h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Após vencer o por 1 a 0 e recuperar a vice-liderança do Brasileirão, o entra em campo torcendo por um tropeço do diante do para reduzir a diferença de oito pontos na tabela.

O técnico Felipão não poderá contar com Thiago , suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, terá os retornos de Willian e Felipe Melo, assim como Weverton e Gustavo Gómez, que defenderam a seleção brasileira nos dois últimos amistosos.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Deyverson

CHAPECOENSE

Na lanterna do Brasileirão, com apenas 16 pontos, a entra para o duelo sem contar com Eduardo, que se recupera de uma tendinite, enquanto Everaldo ainda é dúvida.

"O Everaldo teve entorse contra o Fortaleza e não treinou. Iremos avaliar. Precisamos de todos 100% em cada jogo, com 80% ou 70% não temos como levar. O Henrique (Almeida), mesmo debilitado... tinha apenas o Arthur Gomes no banco como opção ofensiva.", disse o técnico Marquinhos Santos.

Por outro lado, o treinador poderá contar com Márcio Araújo, suspenso na última rodada.

Provável escalação da Chapecoense: João Ricardo; Márcio Araújo, Douglas, Gum, Bruno Pacheco; Elicarlos, Camilo, Vini Locatelli; Henrique Almeida, Everaldo, Roberto

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 Palmeiras Brasileirão 9 de outubro Palmeiras 1 x 0 Botafogo Brasileirão 13 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Chapecoense Brasileirão 16 de outubro 21h (de Brasília) -PR x Chapecoense Brasileirão 20 de outubro 19h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 0 Chapecoense Brasileirão 10 de outubro Chapecoense 1 x 1 Brasileirão 13 de outubro

Próximas partidas