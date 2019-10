Onde assistir a Palmeiras x Botafogo, pelo Brasileirão Sèrie A 2019

Precisando vencer após a derrota para o , o recebe o neste sábado (12), às 21h (de Brasília), em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI!

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

Vindo de derrota para o Santos por 2 a 0 na útlima rodada, o busca a recuperação contra o Bota em casa, com cinco desfalques já confirmados.

Além de Weverton e Gustavo Gómez, convocados, e Felipe Melo e Willian, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Mano Menezes não poderá contar com Luiz Adriano, que teve lesão muscular confirmada.

O Palmeiras ocupa a terceira posição do Brasileirão, com 47 pontos. Oito pontos a menos que o líder .

Provável escalação do Palmeiras: Fernando Prass; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Matheus Fernandes), Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Carlos Eduardo (Zé Rafael ou Hyoran) e Borja (Deyverson ou Henrique Dourado)

O Bota chega para o confronto fora de casa com uma semana bastante tumultuada. Após a demissão de Barroca, a equipe venceu o por 3 a 1 no meio da semana, mas não escapou das polêmicas.

O ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, em aúdios vazados, fez duras críticas ao elenco e se mostrou preocupado com o trabalho de Bruno Lazaroni, que assumiu o comando da equipe interinamente.

"Eu queria pedir desculpas ao Lazaroni. Desses vazamentos, a coisa que eu fiquei triste, realmente, foi a possibilidade de alguém colocar alguma coisa em relação ao Bruno que não aconteceu nunca. Ele defendeu muito os jogadores, destacando os pontos fortes de todos eles, até mesmo do Pimpão. Quem falou mal fui eu. Eu vi nele profissionalismo o tempo todo. E vou te dizer uma coisa, pode sair muita gente ano que vem, mas ele é um dos que eu gostaria que ficasse", disse Montenegro ao site FogãoNet, após o público tomar conhecimento dos áudios.

Ocupando a 12ª posição, com 30 pontos, o Alvinegro anunciou a contratação de Alberto Valentim, que será apresentado na próxima segunda-feira (14).

