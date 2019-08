Onde assistir a Palmeiras x Bahia, pelo Brasileirão da Série A 2019?

Equipe comandada por Felipão entra em campo neste domingo (11), pela 14ª rodada do torneio nacional; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando se aproximar do líder , o entra em campo neste domingo de Dia dos Pais (11), às 16h (de Brasília), para receber o no Allianz Parque, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do Premiere para todo o .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Bahia DATA Domingo, 11 de agosto LOCAL Allianz Parque HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do Premiere para todo o Brasil. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Correndo atrás do líder Santos, com quatro pontos a menos, a equipe comandada por Felipão pensa apenas na vitória contra o Bahia neste domingo. E contará com a força da torcida, que comprou mais de 27 mil ingressos antecipamente.

Para o duelo, o técnico possui apenas um desfalque confirmado para o fim de semana: o zagueiro Gustavo Gómez, suspenso com três cartões amarelos. A baixa na defesa abre espaço para a entrada de Edu Dracena ou até mesmo Vitor Hugo.

Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Edu Dracena (Vitor Hugo) e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Borja

BAHIA

O técnico Roger Machado não poderá contar com o zagueiro Juninho e o atacante Artur por força contratual (pertencem ao Palmeiras), além do mais, Fernandão está suspenso.

O Bahia ocupa a 10ª posição, com 19 pontos, dois a menos que o , time que abre o G-6.

"As ausências fazem parte de um campeonato longo. Impactaram de lesões, cartões, por suspensões, por essas questões contratuais, que jogadores que foram emprestados não podem atuar contra os clubes que os emprestaram. Agora, com relação a ter feito testes, é o que menos me importa nesse momento. Juninho, por exemplo, chegou de empréstimo, quatro dias depois estava no campo, e atuou bem ao lado de seus companheiros. É a oportunidade para quem está treinando bem substituir esses atletas que hoje são titulares. E poder mostrar força do nosso grupo.", disse.

Provável escalação: Douglas Friedrich; Nino, Wanderson (Marllon), Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Flávio e João Pedro (Eric Ramires); Élber, Lucca e Gilberto

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras 4 x 0 Libertadores 30 de agosto 21h30 (de Brasília) 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 4 de agosto 19h (de Brasília)

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras Brasileirão 18 de agosto 21h (de Brasília) Grêmio x Palmeiras Libertadores 20 de agosto 21h30 (de Brasília)

BAHIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapeconese 0 x 0 Bahia Brasileirão 28 de julho 11h (de Brasília) Bahia 3 x 0 Brasileirão 04 de agosto 16h (de Brasília)

Próximas partidas