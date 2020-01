Onde assistir a Palmeiras x Atlético Nacional, pela Florida Cup?

Luxemburgo fará a sua reestreia no comando do Verdão nesta quarta-feira (15), às 22h30 (de Brasília)

Na estreia do na temporada, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo encara o nesta quarta-feira (15), às 22h30 (de Brasília), pela . O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV, na TV fechada. Para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Atlético Nacional DATA Quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 LOCAL Stadium - Orlando, EUA HORÁRIO 22h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na reestreia de Vanderlei Luxemburgo no comando do , a equipe paulista encara o time norte-americano nesta quarta na primeira de duas partidas que serão disputadas antes da estreia do clube em competições oficiais no ano. Em caso de empate, um ponto extra será definido nos pênaltis.

Vale destacar que oito atletas criados no clube estão na Florida Cup e um deles, o atacante Gabriel Veron, de 17 anos, deve ser titular contra o Atlético Nacional.

"Quando você traz ele para trás, mais cinco metros ou dez, ele vai deixar de correr 60% do jogo. Ele vai correr só 40%. Com a inteligência, a qualidade e a força física que tem, não tenho dúvida de que ele pode se tornar um grande zagueiro", disse Luxemburgo em entrevista à organização da Florida Cup.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano

Provável escalação do Atlético Nacional: José Cuadrado; Daniel Muñoz, Brayan Córdoba, Braghieri e Mafla; Perlaza, Jarlan Barrera e Aranago; Vladimir Hernández, Neyder Moreno e Duque

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO New York City x Palmeiras Florida Cup 18 de janeiro 16h (de Brasília) x Palmeiras 22 de janeiro 19h15 (de Brasília)

ATLÉTICO NACIONAL