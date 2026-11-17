Como assistir a País de Gales x Portugal com uma VPN

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Prévia da partida

Liga das Nações A - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

O País de Gales recebe Portugal no Cardiff City Stadium na noite de terça-feira, pela última rodada do Grupo A4 da Nations League da UEFA. As duas seleções chegam em estados de espírito opostos após um fim de semana de resultados dramáticos.

O País de Gales de Craig Bellamy já está condenado a terminar na lanterna do grupo após perder em casa por 3 a 1 para a Noruega no sábado. A seleção galesa terá agora de disputar a repescagem contra o rebaixamento pela segunda vez consecutiva. Com quatro derrotas em cinco jogos no grupo, também ficará fora do grupo de cabeças de chave no sorteio das eliminatórias da Euro 2028.

Portugal chega a Cardiff abalado pela maior derrota em casa de sua história em jogos oficiais. A equipe de Jorge Jesus foi goleada por 4 a 1 pela Dinamarca em Braga no sábado. Rasmus Hojlund marcou duas vezes em uma atuação que expôs graves fragilidades defensivas e ofensivas na era pós-Cristiano Ronaldo.

Apesar da humilhação em Braga, Portugal segue na liderança do Grupo A4 e precisa apenas evitar a derrota em Cardiff para garantir o primeiro lugar e uma vaga como cabeça de chave nas quartas de final da Nations League. A pressão recai diretamente sobre Jesus para restabelecer a ordem após uma atuação que o zagueiro Ruben Dias descreveu como marcada por “pecados capitais”.

O próprio Dias estará ausente na terça-feira por suspensão, aumentando as incertezas defensivas de um elenco que já busca respostas. Jesus foi direto, como de costume, ao ser questionado sobre a ausência de Ronaldo após a derrota de sábado: insistiu que o elenco precisa olhar para a frente, em vez de se prender ao passado.

Para o País de Gales, a partida de terça-feira é uma oportunidade de encerrar a fase de grupos com algum orgulho diante de sua torcida. Bellamy elogiou a coragem de sua equipe em Oslo, apesar da derrota, e buscará uma atuação que dê aos torcedores algo em que se apoiar antes de uma primavera difícil.