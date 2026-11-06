Como assistir a Osasuna x Athletic Bilbao com uma VPN

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 12 7 de nov. de 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

O Osasuna recebe o Athletic Bilbao no Estadio El Sadar, em Pamplona, em uma partida de La Liga que tem grande importância para os dois lados no início de novembro.

Os donos da casa ocupam a 15ª posição na tabela e precisam urgentemente de pontos. A equipe de Jagoba Arrasate perdeu três dos últimos cinco jogos pelo campeonato, incluindo uma derrota por 2 a 0 para o Sevilla e outra por 2 a 1 para o Deportivo de A Coruña na partida mais recente. A fragilidade defensiva tem sido um problema recorrente, e o Osasuna precisará melhorar na defesa para evitar dificuldades.

O Athletic Bilbao chega em situação consideravelmente melhor. A equipe de Edin Terzic é a sétima colocada em La Liga e venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente pelo campeonato foi uma vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad. A equipe também goleou o Getafe por 4 a 0 e o AE Prat pela Copa do Rei.

Nico Williams continua sendo o motor criativo do ataque do Athletic. O ponta assumiu recentemente um compromisso de longo prazo com o clube e tem sido peça central de tudo o que a equipe de Terzic produz no ataque.

Ante Budimir lidera o ataque do Osasuna e será a principal referência ofensiva dos donos da casa. O atacante croata dá presença física à equipe de Arrasate na frente, e o El Sadar tem se mostrado um estádio difícil para os visitantes nesta temporada.

O histórico de confrontos é equilibrado. O Athletic venceu o duelo oficial mais recente por 1 a 0, em abril de 2026, embora a vitória do Osasuna sobre o adversário pela Copa do Rei, em janeiro de 2025, mostre que os donos da casa sempre podem criar dificuldades.

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