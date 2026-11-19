Como assistir a Orlando City x FC Cincinnati com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor de serviço de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

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Prévia do jogo

Major League Soccer - 1/16 19 de nov. de 2026 - 19:30 Inter&Co Stadium

O Orlando City recebe o FC Cincinnati no Inter&Co Stadium em um confronto de playoffs da MLS de grande importância para os dois times da Conferência Leste.

O Orlando terminou em oitavo lugar no Leste e garantiu a vaga na pós-temporada após uma temporada regular de transformação. Grande parte dessa mudança veio de Antoine Griezmann, eleito a Revelação do Ano da MLS de 2026 depois de marcar 14 gols e dar oito assistências em apenas 15 jogos. Com esse ritmo, ele se tornou o segundo jogador mais rápido da história da liga a chegar a 20 participações em gols.

O atacante francês participou diretamente de quase um terço dos 63 gols do Orlando na temporada regular, e o time de Martin Perelman precisará da mesma produção para avançar.

O FC Cincinnati chega como nono colocado, sob o comando de Pat Noonan. O Cincinnati mostrou que consegue conquistar resultados fora de casa, com três vitórias nos últimos cinco jogos como visitante, mas vem de uma derrota por 2 a 0 para o Nashville SC.

O Orlando tem oscilado recentemente. A dura derrota por 4 a 0 para o Charlotte FC pesa em seu retrospecto, embora o time tenha se recuperado ao vencer o New England Revolution por 1 a 0 em seu jogo mais recente.

O histórico de confrontos entre os dois clubes acrescenta ainda mais interesse ao duelo. O último encontro no Inter&Co Stadium terminou em 1 a 1, mas o Cincinnati goleou o Orlando por 6 a 2 anteriormente na temporada regular de 2026, resultado do qual o elenco de Perelman vai querer se vingar.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo ao vivo.

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