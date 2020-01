Onde assistir a Oeste x Grêmio pelas semifinais da Copinha 2020?

Gaúchos e paulistas decidem o último finalista desta edição nesta quarta (22); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Oeste e disputam a segunda semifinal da Copa São Paulo nesta quarta-feira (22), às 17h30 (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV e, para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real!

Ao contrário da outra semifinal, não será necessário comprar ingressos para ir assistir ao duelo.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Oeste x Grêmio DATA Quarta-feira, 22 de janeiro de 2020 LOCAL Arena Barueri - Barueri, SP HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV. E na Goal você acompanha o antes, durante e pós jogo no nosso lance a lance, ao vivo!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Oeste

Depois de bater o , o Oeste de Barueri tem que derrotar outro gigante se quiser chegar até a final da : o Grêmio, equipe muito tradicional em revelar jogadores. Para isso, o clube do interior do estado conta com a força de sua torcida, jogando em casa, na Arena Barueri.

Provável escalação do Oeste: Márcio; Biel, Erival, Douglão e Luan; Brunão, Rivaldo e Diogo; Welliton, Tite e Reifit

Grêmio

O Imortal tenta usar a força de seu elenco para conquistar o título inédito da Copinha: o clube gaúcho é um dos poucos considerados grandes que nunca venceu a competição, junto de e .

Renato Gaúcho normalmente dá muitas oportunidades a garotos da base do Grêmio e alguns dos destaques do time da Copinha já podem aparecer nos profissionais neste ano.

Provável escalação do Grêmio: Adriel; Vanderson, Alison Calegari, Heitor, Matheus Nunes; Diego Rosa, Gazão, Pedro Lucas; Rildo, Elias e Fabrício

CAMPANHA

OESTE

GRÊMIO