Onde assistir a Novorizontino x Corinthians, pelo Campeonato Paulista?

Timão entra em campo neste sábado (7), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando reencontrar o caminho da vitória, o visita o na noite deste sábado (7), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela nona rodada do . O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Novorizontino x Corinthians DATA Sábado, 7 de março de 2020 LOCAL Estadio Jorjão - Novo Horizonte, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



quer a vitória fora de casa / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ocupando a lanterna do Grupo D, com apenas nove pontos, o Corinthians só pensa na vitória neste sábado. Para o duelo, o técnico Tiago Nunes não poderá contar com Yony González, com dores na coxa direita. Janderson deve ser o seu substituto.

Além do colombiano, Ramiro, em recuperação de um estiramento no joelho direito, também está fora.

Do outro lado, o Novorizontino é o terceiro colocado do Grupo B, com 14 pontos e chega embalado após a vitória na última rodada.

"O Corinthians tem um elenco muito forte, com jogadores de alto nível, e que fazem a diferença durante uma partida. Temos que fazer um jogo perfeito, sem erros, para sairmos com um grande resultado em casa. Temos que impor nosso ritmo de jogo e não deixarmos eles terem espaços. É uma partida-chave para nossa equipe", disse o lateral-direito Celsinho.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Pedro Henrique e Lucas Piton; Camacho e Cantillo; Pedrinho (Everaldo ou Vagner Love), Luan e Janderson; Boselli.

Provável escalação do Novorizontino: a atualizar.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Água Santa 2 x 1 Corinthians Campeonato Paulista 22 de fevereiro Corinthians 2 x 1 Santo André Campeonato Paulista 27 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novorizontino x Corinthians x Campeonato Paulista 15 de março 16h (de Brasília) Corinthians x Campeonato Paulista 22 de março 16h (de Brasília)

NOVORIZONTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 1 x 1 Campeonato Paulista 21 de fevereiro Inter de Limeira 0 x 1 Novorizontino Campeonato Paulista 1 de março

Próximas partidas