Onde assistir a Norwich x Chelsea, pela Premier League

Equipes entram em campo na manhã deste sábado (24); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sem vencer na Premier League, o abre a terceira rodada fo torneio contra o , neste sábado (24), às 08h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Norwich x Chelsea DATA Sábado, 24 de agosto LOCAL Carrow Road - ING HORÁRIO 08h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da Espn Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

NORWICH

Ocupando a 11ª posição do Campeonato Inglês, com três pontos, o técnico Daniel Farke não tem motivos para mudar sua equipe depois da vitória por 3 a 1 sobre o no último final de semana.

Provável escalação do Norwich: Fahrmann; Aarons, Godfrey, Hanley, Lewis, Leitner, Trybull; Cantwell, Stiepermann, Buendía; Pukki.

Mais artigos abaixo

CHELSEA

A fase não está boa para os Blues. Após perder o título da Supercopa da Uefa para o Liverpool nos pênaltis, o Chelsea ainda não sabe o que é vencer na Premier League. Após ser goleado na estreia pelo por 4 a 0, e o empate com o Wolver por 1 a 1, a equipe busca os seus primeiros três pontos longe de seus domínios.

A boa notícia fica com o retorno do brasileiro Willian, que deve substituir Pedro ou Pulisic, enquanto Giroud deve seguir na equipe no lugar de Tammy Abraham.

Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson; Kanté, Jorginho, Mount; Willian, Giroud, Pulisic.