Onde assistir a Newcastle x Manchester City, pela Premier League?

Equipes entram em campo na manhã deste sábado (30), às 9h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Já nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Manchester City volta suas atenções para a Premier League. Neste sábado (30), a equipe de Pep Guardiola visita o , às 9h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato inglês. A partida terá transmissão ao vivo do canal ESPN , na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Newcastle x DATA Sábado, 30 de novembro LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 9h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcedores do City estão satisfeitos com a classificação para as oitavas de final da UCL / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós-jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER CITY

Apesar de ter empatado em 1 a 1 com o no meio da semana, os Citizens alcançaram a vaga para as oitavas de final da e agora volta sua concentração para a Premier League.

Com oitos pontos de diferença para o líder , a equipe comandada por Pep Guardiola entra em campo sem contar novamente com Sergio Aguero, além de Laporte, Sane e Zinchenko.

Provável escalação do Man. City: Ederson; Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodrigo, David Silva; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling

NEWCASTLE

Ocupando a 14ª posição, com 15 pontos, o Newcastle entra em campo com Sean Longstaff, que retorna de suspensão.

Por outro lado, Jamaal Lascelles e Matt Ritchie, lesionados, seguem fora.

Provável escalação do Newcastle: Dubravka; Yedlin, Schar, Clark, Dummelt, Willems; Almirón, Longstaff, Hayden, Saint-Maximin; Joelinton