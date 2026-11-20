Como assistir a New England Revolution x Philadelphia Union com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ajudar.

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia do jogo

Major League Soccer - 1/8 21 de nov. de 2026 - 14:00 Gillette Stadium

O New England Revolution recebe o Philadelphia Union no Gillette Stadium, em Foxborough, em uma partida dos playoffs da Major League Soccer. As duas equipes da Conferência Leste buscam avançar.

O Revolution, comandado por Marko Mitrovic, chega ao jogo após perder duas de suas últimas três partidas. As derrotas consecutivas para Orlando City e Inter Miami prejudicaram seu embalo em uma fase decisiva da temporada.

O Philadelphia Union, comandado por Ryan Richter, chega em situação relativamente melhor. A equipe venceu o Toronto FC por 4 a 1 em seu jogo mais recente, embora tenha oscilado: antes desse resultado, havia conquistado apenas uma vitória nas quatro partidas anteriores.

O retrospecto do confronto acrescenta mais um elemento de interesse. O New England venceu o último encontro entre as equipes, em outubro, por 2 a 1, na Filadélfia, e ganhou quatro dos últimos cinco duelos.

O Gillette Stadium deve ter um ambiente intenso para esse confronto eliminatório, no qual nenhuma das equipes tem margem para erros.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a New England Revolution x Philadelphia Union ao vivo.

As informações oficiais de transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Volte a conferir mais perto do início do jogo para saber os canais de TV e as opções de transmissão pela internet confirmados.

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