Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou assistir de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

Conecte-se a um servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 15:00 Stadion De Goffert

Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora

Onde assistir a NEC x Stade Rennes: TV e transmissão online

Veja abaixo o canal de TV e a opção de transmissão online para NEC x Stade Rennes. Segundo os dados disponíveis, a partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Ziggo Go.

Notícias das equipes e elencos

Dick Schreuder é o técnico do NEC. Ainda não há informações disponíveis sobre jogadores lesionados ou suspensos, nem sobre a provável escalação.

Franck Haise comanda o Stade Rennes à beira do campo. Também faltam informações sobre os desfalques e o time titular dos franceses. Atualizaremos esses dados assim que houver novidades, antes do início da partida.

Momento das equipes

O NEC venceu dois dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu dois (V-E-D: 2-1-2). O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 4 para o PSV. Antes disso, o NEC venceu o Omonia Nicosia por 3 a 1 na Europa League e empatou em 2 a 2 com o FC Groningen. Nessa sequência, marcou nove gols e sofreu dez.

O Stade Rennes venceu uma vez, empatou duas e perdeu duas (V-E-D: 1-2-2). O último jogo terminou em 1 a 1 fora de casa contra o Lorient. Antes, o Rennes venceu o Strasbourg por 3 a 0 e empatou em 0 a 0 com o Olympiakos, mas também perdeu por 5 a 2 para o OGC Nice. Os franceses marcaram sete gols e sofreram oito.

Confrontos diretos

Não há confrontos recentes entre NEC e Stade Rennes nos dados disponíveis para esta partida.

Classificação

Na tabela da Europa League, o NEC está em 12º lugar e o Stade Rennes, em 17º.