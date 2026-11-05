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Europa League na TV
Transmissão de NEC x Omonia Nicosia: canal de TV e opções para assistir online ao vivo
O duelo entre NEC e Omonia Nicosia terá transmissão ao vivo pela Ziggo Sport e pelo Ziggo Go. Confira abaixo as opções para acompanhar a partida por streaming ou pela TV.
Notícias das equipes & elencos
Escalações de NEC Nijmegen x Omonia
Time titular
Reservas
Técnico
- D. Schreuder
- H. Berg
Dick Schreuder prepara o NEC para este duelo pela Europa League. No momento, não há informações oficiais sobre lesões ou suspensões na equipe da casa. Mais detalhes são esperados à medida que a partida se aproxima.
O mesmo vale para o Omonia Nicosia: o técnico Henning Berg ainda não divulgou o elenco, e não há desfalques confirmados. As informações serão atualizadas assim que os clubes divulgarem novidades sobre as equipes.
Desempenho recente
O NEC passou por um período de resultados irregulares, com dois empates, uma vitória e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o sc Heerenveen, na Eredivisie. A vitória fora de casa sobre o Dinamo Zagreb (2 a 4) foi o ponto alto da sequência. Em cinco jogos, o NEC marcou nove gols e sofreu seis.
O Omonia Nicosia apresentou um retrospecto semelhante: duas vitórias, um empate e duas derrotas. O último jogo, uma vitória em casa sobre o AEL Limassol (2 a 0), deu um impulso positivo à equipe. A pesada derrota em casa por 4 a 1 para o Benfica, na Europa League, ilustra a vulnerabilidade dos cipriotas no mais alto nível. Em cinco partidas, o Omonia marcou sete gols e sofreu nove.
Confrontos diretos
Não há registros disponíveis de confrontos anteriores entre NEC e Omonia Nicosia. Este duelo pela Europa League marca um novo capítulo para os dois clubes.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|3
|1
|0
|8
|1
|+7
|10
E
V
V
V
|2
|4
|3
|1
|0
|9
|3
|+6
|10
E
V
V
V
|3
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|+3
|10
E
V
V
V
|4
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|9
V
V
V
|5
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|+8
|9
V
V
V
|6
|3
|2
|1
|0
|8
|1
|+7
|7
V
E
V
|7
|3
|2
|1
|0
|9
|3
|+6
|7
E
V
V
|8
|3
|2
|1
|0
|9
|5
|+4
|7
E
V
V
|9
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|+2
|7
E
V
V
|10
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
E
D
V
V
|11
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|-1
|7
E
D
V
V
|12
|3
|2
|0
|1
|6
|2
|+4
|6
V
V
D
|13
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|+1
|6
V
V
D
D
|14
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|+1
|6
E
E
V
E
|15
|4
|1
|2
|1
|8
|3
|+5
|5
E
V
E
D
|16
|4
|1
|2
|1
|5
|3
|+2
|5
E
D
E
V
|17
|4
|1
|2
|1
|3
|3
|0
|5
E
V
E
D
|18
|4
|1
|2
|1
|5
|8
|-3
|5
E
V
E
D
|19
|4
|1
|2
|1
|3
|6
|-3
|5
E
E
D
V
|20
|4
|1
|1
|2
|8
|6
|+2
|4
D
E
D
V
|21
|4
|1
|1
|2
|4
|3
|+1
|4
E
V
D
D
|22
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
E
D
V
D
|23
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
D
V
E
|24
|4
|1
|1
|2
|4
|6
|-2
|4
E
D
V
D
|25
|3
|1
|1
|1
|1
|3
|-2
|4
V
D
E
|26
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
V
D
D
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
D
D
V
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
D
D
V
|29
|4
|0
|2
|2
|2
|9
|-7
|2
D
D
E
D
|30
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
E
D
D
|31
|4
|0
|1
|3
|2
|7
|-5
|1
V
D
D
D
|32
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
D
D
E
|33
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
E
D
D
|34
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0
D
D
D
|35
|3
|0
|0
|3
|3
|9
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
D
D
D
Na classificação da Europa League, o NEC ocupa a 20ª posição, enquanto o Omonia Nicosia está em 11º lugar.