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Onde assistir a NEC x Omonia Nicósia: canal de TV, transmissão online ao vivo, horário de início e momento recente das duas equipes

NEC Nijmegen x Omonia
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Omonia
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Um guia de onde assistir ao duelo entre NEC e Omonia Nicósia, além das últimas notícias sobre as equipes.

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Transmissão de NEC x Omonia Nicosia: canal de TV e opções para assistir online ao vivo

O duelo entre NEC e Omonia Nicosia terá transmissão ao vivo pela Ziggo Sport e pelo Ziggo Go. Confira abaixo as opções para acompanhar a partida por streaming ou pela TV.

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Notícias das equipes & elencos

Escalações de NEC Nijmegen x Omonia

3-4-3
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Formação
Omonia crest
Omonia
OMO
4-3-3
G. CrettazG. CrettazP. SchuursP. Schuursteam-logoG. BrasA. KaplanA. KaplanJ. MonteiroJ. MonteiroD. NejasmicD. NejasmicA. ThomasA. ThomasC. BischoffC. BischoffN. LebretonN. LebretonB. LinssenB. LinssenT. CheryT. CheryT. KaminskiT. KaminskiJ. DuverneJ. DuverneS. CoulibalyS. CoulibalyL. SatkaL. SatkaM. MayambelaM. MayambelaM. MaricM. MaricP. AndreouP. AndreouF. TanaseF. TanaseJ. MontnorJ. MontnorEwandroEwandroL. DionyL. Diony
Omonia crest
Omonia
OMO
3-4-3
NEC Nijmegen

Time titular

Omonia

Reservas

Técnico

  • D. Schreuder
  • H. Berg

Dick Schreuder prepara o NEC para este duelo pela Europa League. No momento, não há informações oficiais sobre lesões ou suspensões na equipe da casa. Mais detalhes são esperados à medida que a partida se aproxima.

O mesmo vale para o Omonia Nicosia: o técnico Henning Berg ainda não divulgou o elenco, e não há desfalques confirmados. As informações serão atualizadas assim que os clubes divulgarem novidades sobre as equipes.

Desempenho recente

NEC

NEC - Sequência

LES
E1-1
SIT
E2-2
DZG
V2-4
GRO
E2-2
HEE
D1-0
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
OMO

OMO - Sequência

CEL
V0-3
ONI
E2-2
BEN
D1-4
AEK
D2-0
AEL
V2-0
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O NEC passou por um período de resultados irregulares, com dois empates, uma vitória e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o sc Heerenveen, na Eredivisie. A vitória fora de casa sobre o Dinamo Zagreb (2 a 4) foi o ponto alto da sequência. Em cinco jogos, o NEC marcou nove gols e sofreu seis.

O Omonia Nicosia apresentou um retrospecto semelhante: duas vitórias, um empate e duas derrotas. O último jogo, uma vitória em casa sobre o AEL Limassol (2 a 0), deu um impulso positivo à equipe. A pesada derrota em casa por 4 a 1 para o Benfica, na Europa League, ilustra a vulnerabilidade dos cipriotas no mais alto nível. Em cinco partidas, o Omonia marcou sete gols e sofreu nove.

Confrontos diretos

Não há registros disponíveis de confrontos anteriores entre NEC e Omonia Nicosia. Este duelo pela Europa League marca um novo capítulo para os dois clubes.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
431081+710
E
V
V
V
2
FerencvárosFerencvárosFTC
431093+610
E
V
V
V
3
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
OmoniaOmoniaOMO
421154+17
E
D
V
V
11
LyonLyonOL
421156-17
E
D
V
V
12
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
13
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
V
V
D
D
14
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
15
Real SociedadReal SociedadRSO
412183+55
E
V
E
D
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
412153+25
E
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
41213305
E
V
E
D
18
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
412158-35
E
V
E
D
19
SalzburgSalzburgSAL
412136-35
E
E
D
V
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
D
E
D
V
21
AnderlechtAnderlechtAND
411243+14
E
V
D
D
22
MilanMilanMIL
411245-14
E
D
V
D
23
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
24
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
E
D
V
D
25
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
26
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
27
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
LillestroemLillestroemLIL
402229-72
D
D
E
D
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
401327-51
V
D
D
D
32
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
33
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

Na classificação da Europa League, o NEC ocupa a 20ª posição, enquanto o Omonia Nicosia está em 11º lugar.

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