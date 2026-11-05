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Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 12:45 Stadion De Goffert

Transmissão de NEC x Omonia Nicosia: canal de TV e opções para assistir online ao vivo

O duelo entre NEC e Omonia Nicosia terá transmissão ao vivo pelo Ziggo Sport e pelo Ziggo Go. Confira abaixo as opções para assistir à partida por streaming ou pela TV.

Notícias das equipes & elencos

Dick Schreuder prepara o NEC para este duelo pela Liga Europa. No momento, não há informações oficiais sobre lesões ou suspensões na equipe da casa. Mais detalhes são esperados à medida que a partida se aproxima.

Do lado do Omonia Nicosia, a situação é a mesma: o técnico Henning Berg ainda não anunciou o elenco, e não há desfalques confirmados. As informações serão atualizadas assim que os clubes divulgarem novidades sobre as equipes.

Desempenho recente

O NEC viveu um período de altos e baixos, com dois empates, uma vitória e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o sc Heerenveen, pela Eredivisie. A vitória fora de casa sobre o Dinamo Zagreb por 4 a 2 foi o ponto alto da sequência. Em cinco jogos, o NEC marcou nove gols e sofreu seis.

O Omonia Nicosia apresentou um retrospecto semelhante: duas vitórias, um empate e duas derrotas. A última partida, uma vitória em casa sobre o AEL Limassol por 2 a 0, deu um impulso positivo à equipe. A pesada derrota em casa por 4 a 1 para o Benfica, pela Liga Europa, ilustra a vulnerabilidade dos cipriotas no mais alto nível. Em cinco jogos, o Omonia marcou sete gols e sofreu nove.

Confrontos diretos

Não há registros disponíveis de confrontos anteriores entre NEC e Omonia Nicosia. Este duelo pela Liga Europa marca um novo capítulo para os dois clubes.

Classificação

Na classificação da Liga Europa, o NEC ocupa a 20ª posição, enquanto o Omonia Nicosia está em 11º lugar.