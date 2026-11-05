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Onde assistir a NEC x Omonia Nicosia: canal de TV, transmissão ao vivo pela internet, horário de início e desempenho recente das duas equipes

NEC Nijmegen x Omonia
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Omonia
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Um guia de onde assistir ao duelo entre NEC e Omonia Nicosia, além das últimas notícias sobre as equipes.

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Transmissão de NEC x Omonia Nicosia: canal de TV e opções para assistir online ao vivo

O duelo entre NEC e Omonia Nicosia terá transmissão ao vivo pelo Ziggo Sport e pelo Ziggo Go. Confira abaixo as opções para assistir à partida por streaming ou pela TV.

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Notícias das equipes & elencos

Prováveis escalações de NEC Nijmegen x Omonia

Técnico

  • D. Schreuder

Dick Schreuder prepara o NEC para este duelo pela Liga Europa. No momento, não há informações oficiais sobre lesões ou suspensões na equipe da casa. Mais detalhes são esperados à medida que a partida se aproxima.

Do lado do Omonia Nicosia, a situação é a mesma: o técnico Henning Berg ainda não anunciou o elenco, e não há desfalques confirmados. As informações serão atualizadas assim que os clubes divulgarem novidades sobre as equipes.

Desempenho recente

NEC

NEC - Sequência

LES
E1-1
SIT
E2-2
DZG
V2-4
GRO
E2-2
HEE
D1-0
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
OMO

OMO - Sequência

CEL
V0-3
ONI
E2-2
BEN
D1-4
AEK
D2-0
AEL
V2-0
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O NEC viveu um período de altos e baixos, com dois empates, uma vitória e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o sc Heerenveen, pela Eredivisie. A vitória fora de casa sobre o Dinamo Zagreb por 4 a 2 foi o ponto alto da sequência. Em cinco jogos, o NEC marcou nove gols e sofreu seis.

O Omonia Nicosia apresentou um retrospecto semelhante: duas vitórias, um empate e duas derrotas. A última partida, uma vitória em casa sobre o AEL Limassol por 2 a 0, deu um impulso positivo à equipe. A pesada derrota em casa por 4 a 1 para o Benfica, pela Liga Europa, ilustra a vulnerabilidade dos cipriotas no mais alto nível. Em cinco jogos, o Omonia marcou sete gols e sofreu nove.

Confrontos diretos

Não há registros disponíveis de confrontos anteriores entre NEC e Omonia Nicosia. Este duelo pela Liga Europa marca um novo capítulo para os dois clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

Na classificação da Liga Europa, o NEC ocupa a 20ª posição, enquanto o Omonia Nicosia está em 11º lugar.

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