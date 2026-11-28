Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e acompanhar a partida!

Eredivisie - Rodada 14 29 de nov. de 2026 - 14:00 Stadion De Goffert

NEC x FC Twente: canais de TV e transmissões online ao vivo

Confira abaixo os canais de TV e as opções de transmissão online para NEC x FC Twente. A partida pode ser acompanhada pela ESPN via Ziggo, pelo Watch ESPN e pelo Canal+ Netherlands. Escolha uma opção e assista ao vivo.

Notícias dos times e elencos

No NEC, Perr Schuurs está na lista de lesionados. Não há suspensões registradas, e a provável escalação ainda não foi divulgada.

O FC Twente tem cinco desfalques por lesão: Max Bruns, Lars Unnerstall, Filip Thorvaldsen, Thomas van den Belt e Krzysztof Kurowski. Também não há suspensões registradas entre os visitantes. Novas informações serão divulgadas mais perto do início da partida.

Momento recente

O NEC venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu dois (V-E-D: 3-0-2). Na partida mais recente, venceu o Stade Rennes por 3 a 1 na Liga Europa. Antes disso, perdeu por 4 a 1 para o PSV. Nesses cinco jogos, o NEC marcou dez gols e sofreu nove.

O FC Twente venceu três vezes, empatou uma e perdeu uma (V-E-D: 3-1-1). Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o SC Freiburg na Conference League. Antes, o Twente havia vencido o Excelsior Rotterdam fora de casa por 9 a 0. Em cinco jogos, o Twente marcou 17 gols e sofreu seis.

Confrontos diretos

O último encontro foi em 25 de abril de 2026, pela Eredivisie, quando FC Twente e NEC empataram por 1 a 1. Nos últimos cinco confrontos, o Twente venceu três vezes, o NEC não venceu nenhuma e dois jogos terminaram empatados. Nessa sequência, o Twente marcou 11 gols, e o NEC, sete.

Classificação

Na Eredivisie, o NEC ocupa a 12ª posição. O FC Twente está em terceiro.