Onde assistir a Náutico x Vera Cruz, pelo Campeonato Pernambucano?

Times entram em campo neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na liderança, o Náutico quer manter o 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano diante d Vera Cruz, neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no estádio dos Aflitos, pela terceira rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (PE), na TV aberta, e no Premiere, pelo pay-per-view .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Vera Cruz DATA Domingo, 21 de março de 2021 LOCAL Estádio dos Aflitos, Recife - BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior e Matheus Valentim da Silva (PE)

Quarto árbitro: Alexandre Lima dos Santos (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Náutico quer seguir no topo da tabela no Pernambucano

A TV Globo (PE), na TV aberta, e o Premiere, pelo pay-per-view, exibirão o confronto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NÁUTICO

O Náutico segue sua preparação para 2021 em mais um duelo do Campeonato Pernambucano: o time vai começando a integrar reforços ao seu elenco, sob o comando do treinador Hélio dos Anjos, enquanto vai fazendo testes no estadual - já que não está na fase de grupos da Copa do Nordeste .

Hoje foi dia de pegar pesado no CT 💪 O elenco alvirrubro deu sequência à preparação visando o jogo do próximo domingo (21), diante do Vera Cruz, nos Aflitos. 🇦🇹🐭



📸 @TiiagoCaldas / CNC pic.twitter.com/cyeWGDo0sD — Náutico (@nauticope) March 18, 2021

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Bahia, Ronaldo Alves, Camutanga e Rafinha; Rhaldney, Djavan e Jean Carlos; Kieza, Vinicius e Erick.

VERA CRUZ

Na zona de rebaixamento, o Vera Cruz quer a primeira vitória na competição para tentar deixar a zona do perigo.

Provável escalação do Vera Cruz: Serginho; Cotia, Matheus Serra, Victor Leão e Wendell; Vitinho, Brendo e Índio; Edson, Pedro Maycon e Romarinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 5 x 0 Central Campeonato Pernambucano 27 de fevereiro de 2021 Sete de Setembro 0 x 1 Náutico Campeonato Pernambucano 7 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Vitória-PE Campeonato Pernambucano 28 de março de 2021 16h (de Brasília) Salgueiro x Náutico Campeonato Pernambucano 7 de abril de 2021 20h (de Brasília)

VERA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Vera Cruz 1 x 3 Sport Campeonato Pernambucano 24 de fevereiro de 2021 Vitória-PE 2 x 2 Vera Cruz Campeonato Pernambucano 8 de março de 2021

Próximas partidas