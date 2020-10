Onde assistir a Náutico x Ponte Preta, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Equipes duelam pela 16ª rodada da Série B; veja como acompanhar pela TV e na internet

Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro , o recebe a nesta segunda-feira (12), no Estádio dos Aflitos, a partir das 20h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Náutico x Ponte Preta DATA Segunda-feira, 12 de outubro de 2020 LOCAL Estádio dos Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Caio Falcão/CNC)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, menos para o estado do Pernambuco e no Premiere. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No Náutico, Diego Silva, Ronaldo Alves, Álvaro e Matheus Carvalho estão lesionados e não jogam.

Na Ponte Preta, Wellington Carvalho, Ernandes, Luis Oyama, Bruno Rodrigues e Osman estão fora por problemas físicos.

Escalação do Náutico: Jefferson, Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro, William Simões; Rhaldney, Jean Carlos, Jorge Henrique; Ruy, Erick e Kieza.

Escalação da Ponte Preta: Ivan, Apodi, Luizão, Alisson, Guilherme Lazaroni; Dawhan, Neto Moura, João Paulo; Moisés, Pato e Matheus Peixoto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Náutico Série B 9 de outubro de 2020 Paraná 0 x 0 Náutico Série B 6 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x Náutico Série B 20 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília) Náutico x Série B 25 de outubro de 2020 16h (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 2 x 1 Ponte Preta Série B 9 de outubro de 2020 Ponte Preta 2 x 0 Série B 6 de outubro de 2020

Próximas partidas