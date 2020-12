Onde assistir a Náutico x Cuiabá, pela Série B?

Duelo será disputado nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo os três pontos para se aproveitar dos líderes, o Cuiabá visita o desesperado nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, pela 31ª rodada da do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Cuiabá DATA Terça-feira, 22 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio dos Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes Assistentes: Leone Carvalho Rocha e Edson Antonio de Sousa Quarto árbitro: José Washington da Silva

ONDE VAI PASSAR?



Jean Carlos, destaque do Náutico / Foto: Náutico Capibaribe

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NÁUTICO

Tendo vencido o Sampaio Corrêa nesta última rodada , um resultado surpreendente dado os últimos jogos de cada equipe, o Náutico quer embalar e sair da zona do rebaixamento. Para isso, precisa de um bom jogo diante do Cuiabá, outro dos postulantes a subir de divisão, nesta terça-feira.

Para o duelo, Hélio dos Anjos deve repetir o time que bateu o Sampaio na última rodada. Ronaldo Alves, se recuperando de lesão, pode retornar, mas ainda é dúvida e deve começar no banco de reservas.

Provável escalação do Náutico: Anderson; Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga e Kevyn. Djavan, Rhaldney e Jean Carlos; Bryan, Vinícius e Paiva.

CUIABÁ

Empolgado após se recuperar na competição e retornar ao G-4 , o Cuiabá quer encaixar a terceira vitória consecutiva e abrir uma vantagem ainda maior em relação aos times fora da zona de classificação para a primeira divisão.

O time é outro que deve manter a mesma base que bateu o Operário-PR na última rodada. Matheus Barbosa, em transição, pode retornar, mas deve começar no banco de reservas. Lucas Hernández, com uma torção no joelho, segue fora.

Domingão de trabalho!



Confira as fotos do treino do Dourado na manhã de hoje, no CT.



📸 AssCom Dourado pic.twitter.com/t4LobST7FY — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) December 20, 2020

Provável escalação do Cuiabá: João Carlos; Lucas Ramon, Kunde, Ednei e Romário; Auremir, Pierini e Rafael Gava; Felipe Marques, Elton e Marcinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Náutico Série B 16 de dezembro de 2020 Náutico 1 x 0 Série B 19 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Confiança x Náutico Série B 4 de janeiro de 2020 20h (de Brasília) Náutico x Paraná Série B 8 de janeiro de 2020 19h15 (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Oeste 0 x 2 Cuiabá Série B 15 de dezembro de 2020 Cuiabá 2 x 0 Operário-PR Série B 18 de dezembro de 2020

Próximas partidas