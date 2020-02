Onde assistir a Náutico x ABC-RN, pela Copa do Nordeste 2020?

Partida é válida pela quinta rodada da "Lampions"; confira mais informações sobre o duelo

A chega a quinta rodada com um bom duelo no Estádio dos Aflitos. e ABC jogam nesta quinta-feira (27), às 20h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Live FC, um serviço pago de streaming.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x ABC DATA Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio dos Aflitos - Recife, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo será transmitido pelo Live FC, serviço de streaming que detém os direitos de transmissão da Copa do Nordeste.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Segundo colocado do Grupo B, com sete pontos em quatro jogos, o Náutico entra em campo para tentar encostar no líder Confiança, que tem 13 pontos e já jogou nesta rodada.

Por outro lado, o ABC precisa da vitória para se aproximar da zona de classificação para o mata-mata da "Lampions". Com quatro pontos, o time ocupa a sexta colocação no Grupo A.



Provável escalação do Náutico: Jefferson; Hereda, Diego, Ronaldo Alves e Willian Simões; Luanderson, Rhaldney e Jean Carlos; Erick, Guillermo Paiva e Kieza.

Provável escalação do Sport: Rafael; Pedro Costa, Vinícius Leandro, Joécio, Marlon; Felipe Manoel, Cedric, Berguinho e João Paulo; Jaílson e Paulo Sérgio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 (3) x (4) 1 Copa do 19 de fevereiro Náutico 0 x 1 Central Campeonato Pernambucano 21 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Náutico Campeonato Pernambucano 01 de março 16h (de Brasília) CRB x Náutico Copa do Nordeste 04 de março 19h30 (de Brasília)

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 2 x 2 Campeonato Potiguar 19 de fevereiro Força e Luz 0 x 6 ABC Campeonato Potiguar 22 de fevereiro

Próximas partidas