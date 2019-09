Onde assistir a Napoli x Liverpool, pela Liga dos Campeões

Reds entram em campo nesta terça-feira (17), pelo Grupo E da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O visita o nesta terça-feira (17), às 16h (de Brasília), na rodada de estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Napoli x Liverpool DATA Terça-feira, 17 de setembro LOCAL Estádio San Paolo - ITA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

NAPOLI

Enquanto Lorenzo Insigne se recuperou de uma lesão e deve entrar em campo como titular, Elseid Hysaj e Arkadiusz Milik são dúvidas.

Atualmente, o Napoli ocupa a quinta posição do Campeonato Italiano, com seis pontos (duas vitórias e uma derrota).

Provável escalação do Napoli: Meret; Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Callejón, Allan, Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano

LIVERPOOL

Atual campeão da , o Liverpool estreia fora de casa no Grupo E do torneio, que ainda conta com e Salzburg.

Atravessando uma ótima fase nesse início de temporada (invicto no Campeonato Inglês), o técnico Klopp poderá contar com Firmino, poupado no último fim de semana, mas decisivo na vitória sobre o Newcastle.

Por outro lado, o alemão terá Divock Origi como desfalque.

Provável escalação do Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 3 Napoli Campeonato Italiano 31/08/2019 Napoli 2 x 0 Campeonato Italiano 14/09/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lecce x Napoli Campeonato Italiano 22/09/2019 10h (de Brasília) Napoli x Campeonato Italiano 25/09/2019 16h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Liverpool Premier League 31/08/2019 Liverpool 3 x 1 Premier League 14/09/2019

Próximas partidas