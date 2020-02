Onde assistir a Napoli x Barcelona, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em pleno carnaval, o entra em campo nesta terça-feira (25), contra o , às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, além do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Napoli x Barcelona DATA Terça-feira, 25 de fevereiro de 2020 LOCAL Stadio San Paolo - HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Catalães fazem o primeiro jogo das oitavas de final fora de casa na UCL / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo TNT, além do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NAPOLI

Embalado com três vitórias consecutivas, o Napoli chega confiante para o primeiro jogo das oitavas de final contra o Barça.

O duelo marca a estreia do técnico Gennaro Gattuso no comando do time na Champions, que se classificou em segundo no Grupo E, com 12 pontos.

David Ospina e Alex Meret disputam a posição de titular no gol, enquanto Dries Mertens e Arkadiusz Milik brigam por uma vaga no ataque.

Provável escalação do Napoli: Ospina; Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne

BARCELONA

Do outro lado, o Barça também chega embalado após Messi ter encerrado o jejum de quatro jogos sem balançar as redes, além de ter retomado a liderança do Campeoanto Espanhol.

Os catalães chegam nas oitavas após encerrarem a primeira fase na liderança do Grupo F, com 14 pontos.

Para o duelo, o técnico Quique Setien segue sem contar com Sergi Roberto, lesionado há um mês.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Braithwaite

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Napoli Campeonato Italiano 16 de fevereiro Brescia 1 x 2 Napoli Campeonato Italiano 21 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Napoli x Campeonato Italiano 29 de fevereiro 16h45 (de Brasília) Napoli x Inter Campeonato Italiano 5 de março 16h45 (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 2 x 1 15 de fevereiro Barcelona 5 x 0 La Liga 22 de fevereiro

Próximas partidas