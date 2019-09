Onde assistir a MK Dons x Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa

Reds entram em campo com time reserva nesta quarta-feira (25), às 15h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O visita o MK Dons nesta quarta-feira (25), às 15h45 (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada da Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO MK Dons x Liverpool DATA Quarta-feira, 25 de setembro LOCAL Stamford Bridge - ING HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal Espn. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

MK DONS

Ocupando apenas a 15ª posição da (terceira divisão inglesa) o MK Dons venceu quatro e perdeu cinco vezes em seus primeiros nove jogos da temporada, enquanto na , venceu os dois duelos (contra o Wimbledon, nos pênaltis, e o Southend United, por 4 a 1).

Provável escalação: Nicholls; Poole, Martin, Walsh; McGrandles, Houghton, Kasumu, Gilbey, Lewington; Nombe, Healy

LIVERPOOL

Embalado na Premier League com 100% de aproveitamento e líder absoluto, os Reds devem entrar em campo nesta quarta-feira (25) com uma equipe praticamente reserva.

Na semana em que Alisson foi eleito o melhor goleiro e Klopp melhor treinador pelo The Best, da Fifa, os Reds poderão ter a estreia do jovem irlandês Caoimhin Kelleher, no lugar de Ádrian.

Provável escalação: Kelleher; Hoever, Gomez, Lovren, Larouci; Milner, Oxlade-Chamberlain, Lallana; Shaqiri, Brewster, Origi

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MK DONS

JOGO CAMPEONATO DATA Blackpool 0 x 3 MK Dons Terceira Divisão Inglesa 14/09/2019 MK Dons 0 x 1 Ipswich Town Terceira Divisão Inglesa 17/09/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sunderland x MK Dons Terceira Divisão Inglesa 28/09/2019 11h (de Brasília) MK Dons x Football League Trophy 01/10/2019 15h45 (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Liverpool Liga dos Campeões 17/09/2019 1 x 2 Liverpool Premier League 22/09/2019

Próximas partidas