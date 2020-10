Onde assistir a Milan x Roma, pelo Campeonato Italiano?

Rossoneros e romanos duelam pela quinta rodada da Serie A Tim nesta segunda-feira, 26 de outubro; confira tudo sobre o clássico

A semana começa com um clássico italiano de muita rivalidade. Segunda-feira, 26 de outubro, é dia de x , pela quinta rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na tv fechada, e também no EI Plus, serviço de streaming do Esporte Interativo. Aqui na Goal, você poderá acompanhar lance a lance do duelo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Roma DATA Segunda-feira, 26 de outubro de 2020 LOCAL San Siro - Milão, HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida ao vivo pela TNT, na TV fechada, e no EI Plus, serviço de streaming do Esporte Interativo. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Milan vive o seu melhor início de temporada na Serie A após 25 anos, é líder no italiano e chega embalado para o duelo após mais uma vitória - 3 a 1 contra o Celtic, pela . Recuperando-se de um problema no tornozelo, Hakan Calhanoglu segue como desfalque de Stefano Pioli, assim como Ante Rebic, fora de combate até novembro. Outras ausências para o time de Milão são Matteo Gabbia, Leo Duarte e Mateo Musacchio.

Paulo Fonseca segue tendo que lidar com ausências causadas por testes positivos de Covid-19. O zagueiro Gianluca Mancini se une a Amadou Diawara e Riccardo Calafiori em isolamento e todos são desfalques. Chris Smalling segue em recuperação de uma lesão e também está fora. O time romano vem de três vitórias seguidas ( , Benevento e -SUI).

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Bahim Díaz, Rafael Leão e Ibrahimovic

Provável escalação da Roma: Mirante; Ibanez, Kumbulla, Juan Jesus; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Milan Tim 17 de outubro de 2020 1 x 3 Milan Liga Europa 22 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Sparta Praga Liga Europa 29 de outubro de 2020 14h55 (de Brasília) Udinese x Milan Serie A Tim 01 de novembro de 2020 08h30 (de Brasília)

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 5 x 2 Benevento Serie A Tim 18 de outubro de 2020 Young Boys 1 x 2 Roma Liga Europa 22 de outubro de 2020

Próximas partidas