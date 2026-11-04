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Milan x Ferencvaros terá transmissão ao vivo pela Sky Sport e via streaming pela NOW. Confira abaixo os detalhes para acompanhar a partida.
O Milan volta a San Siro para enfrentar o Ferencvaros na fase de grupos da Liga Europa. A equipe busca regularidade após uma semana intensa no futebol nacional.
Ruben Amorim recuperou a confiança e o ânimo com a vitória no Derby della Madonnina contra a Inter, superada por 3 a 1 em uma atuação de grande intensidade. Diego Moreira, autor de um gol e duas assistências no clássico, foi o grande destaque de uma noite que reacendeu as ambições do Milan.
Antes daquela vitória, porém, o Milan havia sofrido uma dura derrota em casa por 4 a 2 para o Bologna. Amorim já alertou os torcedores: os momentos difíceis voltarão, e a equipe ainda precisa encontrar a regularidade necessária.
O Ferencvaros chega a Milão em boa fase no campeonato húngaro, com três vitórias nas últimas quatro partidas da 1ª Divisão. Na Liga Europa, a equipe húngara já mostrou que sabe competir, ao vencer o Viktoria Plzen e o Torreense em seus dois últimos jogos na competição continental.
Na classificação da Liga Europa, o Milan está atualmente em 24º lugar, enquanto o Ferencvaros ocupa a 4ª posição. Além da qualidade das equipes em campo, o confronto tem grande importância para ambas na disputa pela classificação.
Para acompanhar a partida, confira abaixo todas as informações sobre onde assisti-la ao vivo na TV e via streaming.
Notícias das equipes
Prováveis escalações de Milan x Ferencváros
Técnico
- Rúben Amorim
Pelo lado do Milan, Ruben Amorim ainda não divulgou a escalação oficial nem a lista de desfalques. As informações serão atualizadas assim que estiverem disponíveis, antes do apito inicial.
O Ferencvaros, comandado por Balazs Borbely, também não divulgou desfalques ou suspensos. Eventuais atualizações sobre o elenco disponível serão incluídas nas próximas horas.
Fase atual
O Milan somou três vitórias, uma derrota e outra derrota nos últimos cinco jogos disputados entre a Serie A e a Liga Europa. A partida mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre a Inter no clássico, precedida pela derrota em casa por 4 a 2 para o Bologna. A equipe marcou 11 gols e sofreu 10 nesse período, números que refletem uma fase ainda irregular. Também merece destaque a vitória fora de casa por 2 a 0 sobre a Udinese no campeonato.
O Ferencvaros chega ao confronto com quatro jogos sem perder nas últimas cinco partidas. A equipe húngara venceu o Paksi SE por 2 a 0 na rodada mais recente do campeonato e derrotou o Torreense por 4 a 1 na Liga Europa. Nos cinco jogos considerados, marcou 14 gols e sofreu 3, com apenas um empate, contra o Kisvarda.
Confrontos anteriores
Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Milan e Ferencvaros. Outras informações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|+3
|10
E
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|9
V
V
V
|3
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|+8
|9
V
V
V
|4
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|+7
|9
V
V
V
|5
|3
|3
|0
|0
|9
|3
|+6
|9
V
V
V
|6
|3
|2
|1
|0
|8
|1
|+7
|7
V
E
V
|7
|3
|2
|1
|0
|9
|3
|+6
|7
E
V
V
|8
|3
|2
|1
|0
|9
|5
|+4
|7
E
V
V
|9
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|+2
|7
E
V
V
|10
|3
|2
|0
|1
|6
|2
|+4
|6
V
V
D
|11
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
D
V
V
|12
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|+1
|6
E
E
V
E
|13
|3
|2
|0
|1
|5
|6
|-1
|6
D
V
V
|14
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|+5
|4
V
E
D
|15
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
E
D
V
|16
|3
|1
|1
|1
|5
|3
|+2
|4
D
E
V
|17
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
V
E
D
|18
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
D
V
E
|19
|3
|1
|1
|1
|1
|3
|-2
|4
V
D
E
|20
|3
|1
|1
|1
|5
|8
|-3
|4
V
E
D
|21
|3
|1
|1
|1
|3
|6
|-3
|4
E
D
V
|22
|3
|1
|0
|2
|4
|3
|+1
|3
V
D
D
|23
|3
|1
|0
|2
|5
|5
|0
|3
V
D
D
|24
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|3
D
V
D
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
V
D
D
|26
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
D
D
V
|27
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|-2
|3
D
V
D
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
D
D
V
|29
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
E
D
D
|30
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
D
D
E
|31
|3
|0
|1
|2
|2
|9
|-7
|1
D
E
D
|32
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
E
D
D
|33
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|0
D
D
D
|34
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0
D
D
D
|35
|3
|0
|0
|3
|3
|9
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
D
D
D
Na Liga Europa, o Milan ocupa atualmente o 24º lugar, enquanto o Ferencvaros está na 4ª posição da classificação geral da competição.