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Onde assistir a Milan x Ferencvaros: transmissão online, canais de TV, data, horário e prováveis escalações

Milan x Ferencváros
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Como assistir ao jogo da Liga Europa entre Milan e Ferencváros, com horário de início e informações sobre as equipes

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Liga Europa - Rodada 4
San Siro

Milan x Ferencvaros terá transmissão ao vivo pela Sky Sport e via streaming pela NOW. Confira abaixo os detalhes para acompanhar a partida.

O Milan volta a San Siro para enfrentar o Ferencvaros na fase de grupos da Liga Europa. A equipe busca regularidade após uma semana intensa no futebol nacional.

Ruben Amorim recuperou a confiança e o ânimo com a vitória no Derby della Madonnina contra a Inter, superada por 3 a 1 em uma atuação de grande intensidade. Diego Moreira, autor de um gol e duas assistências no clássico, foi o grande destaque de uma noite que reacendeu as ambições do Milan.

Antes daquela vitória, porém, o Milan havia sofrido uma dura derrota em casa por 4 a 2 para o Bologna. Amorim já alertou os torcedores: os momentos difíceis voltarão, e a equipe ainda precisa encontrar a regularidade necessária.

O Ferencvaros chega a Milão em boa fase no campeonato húngaro, com três vitórias nas últimas quatro partidas da 1ª Divisão. Na Liga Europa, a equipe húngara já mostrou que sabe competir, ao vencer o Viktoria Plzen e o Torreense em seus dois últimos jogos na competição continental.

Na classificação da Liga Europa, o Milan está atualmente em 24º lugar, enquanto o Ferencvaros ocupa a 4ª posição. Além da qualidade das equipes em campo, o confronto tem grande importância para ambas na disputa pela classificação.

Para acompanhar a partida, confira abaixo todas as informações sobre onde assisti-la ao vivo na TV e via streaming.

Notícias das equipes

Prováveis escalações de Milan x Ferencváros

Técnico

  • Rúben Amorim

Pelo lado do Milan, Ruben Amorim ainda não divulgou a escalação oficial nem a lista de desfalques. As informações serão atualizadas assim que estiverem disponíveis, antes do apito inicial.

O Ferencvaros, comandado por Balazs Borbely, também não divulgou desfalques ou suspensos. Eventuais atualizações sobre o elenco disponível serão incluídas nas próximas horas.

Fase atual

MIL

MIL - Sequência

ATA
V3-2
BOU
D3-0
UDI
V0-2
BOL
D2-4
INT
V3-1
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FTC

FTC - Sequência

VPL
V2-1
KIS
E1-1
TOR
V4-1
BUD
V5-0
PAK
V2-0
Gol marcado (sofrido)
14/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Milan somou três vitórias, uma derrota e outra derrota nos últimos cinco jogos disputados entre a Serie A e a Liga Europa. A partida mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre a Inter no clássico, precedida pela derrota em casa por 4 a 2 para o Bologna. A equipe marcou 11 gols e sofreu 10 nesse período, números que refletem uma fase ainda irregular. Também merece destaque a vitória fora de casa por 2 a 0 sobre a Udinese no campeonato.

O Ferencvaros chega ao confronto com quatro jogos sem perder nas últimas cinco partidas. A equipe húngara venceu o Paksi SE por 2 a 0 na rodada mais recente do campeonato e derrotou o Torreense por 4 a 1 na Liga Europa. Nos cinco jogos considerados, marcou 14 gols e sofreu 3, com apenas um empate, contra o Kisvarda.

Confrontos anteriores

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Milan e Ferencvaros. Outras informações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

Na Liga Europa, o Milan ocupa atualmente o 24º lugar, enquanto o Ferencvaros está na 4ª posição da classificação geral da competição.

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