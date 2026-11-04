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Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 12:45 San Siro

Milan x Ferencvaros terá transmissão ao vivo pela Sky Sport e via streaming pela NOW. Confira abaixo os detalhes para acompanhar a partida.

O Milan volta a San Siro para enfrentar o Ferencvaros na fase de grupos da Liga Europa. A equipe busca regularidade após uma semana intensa no futebol nacional.

Ruben Amorim recuperou a confiança e o ânimo com a vitória no Derby della Madonnina contra a Inter, superada por 3 a 1 em uma atuação de grande intensidade. Diego Moreira, autor de um gol e duas assistências no clássico, foi o grande destaque de uma noite que reacendeu as ambições do Milan.

Antes daquela vitória, porém, o Milan havia sofrido uma dura derrota em casa por 4 a 2 para o Bologna. Amorim já alertou os torcedores: os momentos difíceis voltarão, e a equipe ainda precisa encontrar a regularidade necessária.

O Ferencvaros chega a Milão em boa fase no campeonato húngaro, com três vitórias nas últimas quatro partidas da 1ª Divisão. Na Liga Europa, a equipe húngara já mostrou que sabe competir, ao vencer o Viktoria Plzen e o Torreense em seus dois últimos jogos na competição continental.

Na classificação da Liga Europa, o Milan está atualmente em 24º lugar, enquanto o Ferencvaros ocupa a 4ª posição. Além da qualidade das equipes em campo, o confronto tem grande importância para ambas na disputa pela classificação.

Para acompanhar a partida, confira abaixo todas as informações sobre onde assisti-la ao vivo na TV e via streaming.

Notícias das equipes

Pelo lado do Milan, Ruben Amorim ainda não divulgou a escalação oficial nem a lista de desfalques. As informações serão atualizadas assim que estiverem disponíveis, antes do apito inicial.

O Ferencvaros, comandado por Balazs Borbely, também não divulgou desfalques ou suspensos. Eventuais atualizações sobre o elenco disponível serão incluídas nas próximas horas.

Fase atual

O Milan somou três vitórias, uma derrota e outra derrota nos últimos cinco jogos disputados entre a Serie A e a Liga Europa. A partida mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre a Inter no clássico, precedida pela derrota em casa por 4 a 2 para o Bologna. A equipe marcou 11 gols e sofreu 10 nesse período, números que refletem uma fase ainda irregular. Também merece destaque a vitória fora de casa por 2 a 0 sobre a Udinese no campeonato.

O Ferencvaros chega ao confronto com quatro jogos sem perder nas últimas cinco partidas. A equipe húngara venceu o Paksi SE por 2 a 0 na rodada mais recente do campeonato e derrotou o Torreense por 4 a 1 na Liga Europa. Nos cinco jogos considerados, marcou 14 gols e sofreu 3, com apenas um empate, contra o Kisvarda.

Confrontos anteriores

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Milan e Ferencvaros. Outras informações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.

Classificação

Na Liga Europa, o Milan ocupa atualmente o 24º lugar, enquanto o Ferencvaros está na 4ª posição da classificação geral da competição.