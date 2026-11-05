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Milan x Ferencvaros terá transmissão ao vivo pela Sky Sport e via streaming pelo NOW. Confira abaixo os detalhes para acompanhar a partida.
O Milan volta a San Siro para enfrentar o Ferencvaros na fase de grupos da Europa League. O Milan busca manter a regularidade após uma semana intensa no cenário nacional.
Ruben Amorim recuperou a confiança e o ânimo com a vitória por 3 a 1 no Derby della Madonnina contra a Inter, em uma atuação de grande intensidade. Diego Moreira, autor de um gol e duas assistências no clássico, foi o grande destaque de uma noite que reacendeu as ambições do Milan.
Antes dessa vitória, porém, o Milan havia sofrido uma dura derrota em casa por 4 a 2 para o Bologna. Amorim já alertou os torcedores: os momentos difíceis voltarão, e a equipe ainda precisa encontrar a regularidade necessária.
O Ferencvaros chega a Milão em boa fase no Campeonato Húngaro, com três vitórias nas últimas quatro partidas da 1ª Divisão. Na Europa League, a equipe húngara já mostrou que sabe competir, ao vencer o Viktoria Plzen e o Torreense em seus dois últimos jogos continentais.
Na classificação da Europa League, o Milan está atualmente em 24º lugar, enquanto o Ferencvaros ocupa a 4ª posição. Independentemente da força das equipes em campo, o confronto tem grande importância para ambas na disputa pela classificação.
Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir à partida ao vivo na TV e via streaming.
Notícias das equipes
Escalações de Milan x Ferencváros
Time titular
Reservas
Técnico
- Rúben Amorim
- B. Borbely
Pelo lado do Milan, Ruben Amorim ainda não divulgou a escalação oficial nem a lista de desfalques. As informações serão atualizadas assim que estiverem disponíveis, conforme se aproxima o início da partida.
Também não foram divulgados desfalques ou jogadores suspensos do Ferencvaros, comandado por Balazs Borbely. Eventuais atualizações sobre o elenco à disposição serão acrescentadas nas próximas horas.
Momento das equipes
O Milan conquistou três vitórias, sofreu uma derrota e depois outra derrota nas últimas cinco partidas disputadas entre a Serie A e a Europa League. O jogo mais recente foi a vitória por 3 a 1 contra a Inter no clássico, precedida pela derrota em casa por 4 a 2 para o Bologna. O Milan marcou 11 gols e sofreu 10 nesse período, números que refletem uma fase ainda irregular. Vale destacar também a vitória fora de casa por 2 a 0 sobre a Udinese no campeonato.
O Ferencvaros chega ao confronto com quatro resultados positivos nos últimos cinco jogos. A equipe húngara venceu o Paksi SE por 2 a 0 na última rodada do campeonato e conquistou uma vitória por 4 a 1 contra o Torreense na Europa League. Nas cinco partidas consideradas, o Ferencvaros marcou 14 gols e sofreu 3, com apenas um empate, contra o Kisvarda.
Confrontos anteriores
Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Milan e Ferencvaros. Outras informações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|3
|1
|0
|8
|1
|+7
|10
E
V
V
V
|2
|4
|3
|1
|0
|9
|3
|+6
|10
E
V
V
V
|3
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|+3
|10
E
V
V
V
|4
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|9
V
V
V
|5
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|+8
|9
V
V
V
|6
|3
|2
|1
|0
|8
|1
|+7
|7
V
E
V
|7
|3
|2
|1
|0
|9
|3
|+6
|7
E
V
V
|8
|3
|2
|1
|0
|9
|5
|+4
|7
E
V
V
|9
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|+2
|7
E
V
V
|10
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
E
D
V
V
|11
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|-1
|7
E
D
V
V
|12
|3
|2
|0
|1
|6
|2
|+4
|6
V
V
D
|13
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|+1
|6
V
V
D
D
|14
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|+1
|6
E
E
V
E
|15
|4
|1
|2
|1
|8
|3
|+5
|5
E
V
E
D
|16
|4
|1
|2
|1
|5
|3
|+2
|5
E
D
E
V
|17
|4
|1
|2
|1
|3
|3
|0
|5
E
V
E
D
|18
|4
|1
|2
|1
|5
|8
|-3
|5
E
V
E
D
|19
|4
|1
|2
|1
|3
|6
|-3
|5
E
E
D
V
|20
|4
|1
|1
|2
|8
|6
|+2
|4
D
E
D
V
|21
|4
|1
|1
|2
|4
|3
|+1
|4
E
V
D
D
|22
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
E
D
V
D
|23
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
D
V
E
|24
|4
|1
|1
|2
|4
|6
|-2
|4
E
D
V
D
|25
|3
|1
|1
|1
|1
|3
|-2
|4
V
D
E
|26
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
V
D
D
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
D
D
V
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
D
D
V
|29
|4
|1
|0
|3
|3
|7
|-4
|3
V
D
D
D
|30
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
E
D
D
|31
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
D
D
E
|32
|4
|0
|1
|3
|2
|10
|-8
|1
D
D
E
D
|33
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
E
D
D
|34
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0
D
D
D
|35
|3
|0
|0
|3
|3
|9
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
D
D
D
Na Europa League, o Milan ocupa atualmente o 24º lugar, enquanto o Ferencvaros está na 4ª posição da classificação geral da competição.