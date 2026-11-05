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Onde assistir a Milan x Ferencváros: transmissão online, canais de TV, data, horário e escalações

Milan x Ferencváros
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Ferencváros

Como assistir ao jogo da Liga Europa entre Milan e Ferencvaros, com horário de início e informações sobre as equipes

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crest
Liga Europa - Rodada 4
San Siro

Milan x Ferencvaros terá transmissão ao vivo pela Sky Sport e via streaming pelo NOW. Confira abaixo os detalhes para acompanhar a partida.

O Milan volta a San Siro para enfrentar o Ferencvaros na fase de grupos da Europa League. O Milan busca manter a regularidade após uma semana intensa no cenário nacional.

Ruben Amorim recuperou a confiança e o ânimo com a vitória por 3 a 1 no Derby della Madonnina contra a Inter, em uma atuação de grande intensidade. Diego Moreira, autor de um gol e duas assistências no clássico, foi o grande destaque de uma noite que reacendeu as ambições do Milan.

Antes dessa vitória, porém, o Milan havia sofrido uma dura derrota em casa por 4 a 2 para o Bologna. Amorim já alertou os torcedores: os momentos difíceis voltarão, e a equipe ainda precisa encontrar a regularidade necessária.

O Ferencvaros chega a Milão em boa fase no Campeonato Húngaro, com três vitórias nas últimas quatro partidas da 1ª Divisão. Na Europa League, a equipe húngara já mostrou que sabe competir, ao vencer o Viktoria Plzen e o Torreense em seus dois últimos jogos continentais.

Na classificação da Europa League, o Milan está atualmente em 24º lugar, enquanto o Ferencvaros ocupa a 4ª posição. Independentemente da força das equipes em campo, o confronto tem grande importância para ambas na disputa pela classificação.

Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir à partida ao vivo na TV e via streaming.

Notícias das equipes

Escalações de Milan x Ferencváros

4-4-1-1
Milan crest
Milan
MIL
Formação
Ferencváros crest
Ferencváros
FTC
4-2-3-1
L. TorrianiL. TorrianiK. De WinterK. De WinterD. BartesaghiD. BartesaghiF. TerraccianoF. TerraccianoS. DiawaraS. DiawaraA. RabiotA. RabiotO. HutchinsonO. HutchinsonA. JashariA. JashariA. CisseA. CisseY. MusahY. MusahG. RamosG. RamosD. DibuszD. DibuszA. OsvathA. OsvathCaduCaduM. GomezM. GomezT. RaemaekersT. RaemaekersM. BeroM. BeroK. ZachariassenK. ZachariassenA. NagyA. NagyM. CorbuM. CorbuV. BirmancevicV. BirmancevicL. JosephL. Joseph
Ferencváros crest
Ferencváros
FTC
4-4-1-1
Milan

Time titular

Ferencváros

Reservas

Técnico

  • Rúben Amorim
  • B. Borbely

Pelo lado do Milan, Ruben Amorim ainda não divulgou a escalação oficial nem a lista de desfalques. As informações serão atualizadas assim que estiverem disponíveis, conforme se aproxima o início da partida.

Também não foram divulgados desfalques ou jogadores suspensos do Ferencvaros, comandado por Balazs Borbely. Eventuais atualizações sobre o elenco à disposição serão acrescentadas nas próximas horas.

Momento das equipes

MIL

MIL - Sequência

ATA
V3-2
BOU
D3-0
UDI
V0-2
BOL
D2-4
INT
V3-1
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FTC

FTC - Sequência

VPL
V2-1
KIS
E1-1
TOR
V4-1
BUD
V5-0
PAK
V2-0
Gol marcado (sofrido)
14/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Milan conquistou três vitórias, sofreu uma derrota e depois outra derrota nas últimas cinco partidas disputadas entre a Serie A e a Europa League. O jogo mais recente foi a vitória por 3 a 1 contra a Inter no clássico, precedida pela derrota em casa por 4 a 2 para o Bologna. O Milan marcou 11 gols e sofreu 10 nesse período, números que refletem uma fase ainda irregular. Vale destacar também a vitória fora de casa por 2 a 0 sobre a Udinese no campeonato.

O Ferencvaros chega ao confronto com quatro resultados positivos nos últimos cinco jogos. A equipe húngara venceu o Paksi SE por 2 a 0 na última rodada do campeonato e conquistou uma vitória por 4 a 1 contra o Torreense na Europa League. Nas cinco partidas consideradas, o Ferencvaros marcou 14 gols e sofreu 3, com apenas um empate, contra o Kisvarda.

Confrontos anteriores

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Milan e Ferencvaros. Outras informações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
431081+710
E
V
V
V
2
FerencvárosFerencvárosFTC
431093+610
E
V
V
V
3
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
OmoniaOmoniaOMO
421154+17
E
D
V
V
11
LyonLyonOL
421156-17
E
D
V
V
12
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
13
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
V
V
D
D
14
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
15
Real SociedadReal SociedadRSO
412183+55
E
V
E
D
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
412153+25
E
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
41213305
E
V
E
D
18
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
412158-35
E
V
E
D
19
SalzburgSalzburgSAL
412136-35
E
E
D
V
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
D
E
D
V
21
AnderlechtAnderlechtAND
411243+14
E
V
D
D
22
MilanMilanMIL
411245-14
E
D
V
D
23
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
24
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
E
D
V
D
25
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
26
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
27
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
V
D
D
D
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
D
D
E
D
33
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

Na Europa League, o Milan ocupa atualmente o 24º lugar, enquanto o Ferencvaros está na 4ª posição da classificação geral da competição.

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