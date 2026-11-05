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Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 12:45 San Siro

Milan x Ferencvaros terá transmissão ao vivo pela Sky Sport e via streaming pelo NOW. Confira abaixo os detalhes para acompanhar a partida.

O Milan volta a San Siro para enfrentar o Ferencvaros na fase de grupos da Europa League. O Milan busca manter a regularidade após uma semana intensa no cenário nacional.

Ruben Amorim recuperou a confiança e o ânimo com a vitória por 3 a 1 no Derby della Madonnina contra a Inter, em uma atuação de grande intensidade. Diego Moreira, autor de um gol e duas assistências no clássico, foi o grande destaque de uma noite que reacendeu as ambições do Milan.

Antes dessa vitória, porém, o Milan havia sofrido uma dura derrota em casa por 4 a 2 para o Bologna. Amorim já alertou os torcedores: os momentos difíceis voltarão, e a equipe ainda precisa encontrar a regularidade necessária.

O Ferencvaros chega a Milão em boa fase no Campeonato Húngaro, com três vitórias nas últimas quatro partidas da 1ª Divisão. Na Europa League, a equipe húngara já mostrou que sabe competir, ao vencer o Viktoria Plzen e o Torreense em seus dois últimos jogos continentais.

Na classificação da Europa League, o Milan está atualmente em 24º lugar, enquanto o Ferencvaros ocupa a 4ª posição. Independentemente da força das equipes em campo, o confronto tem grande importância para ambas na disputa pela classificação.

Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir à partida ao vivo na TV e via streaming.

Notícias das equipes

Pelo lado do Milan, Ruben Amorim ainda não divulgou a escalação oficial nem a lista de desfalques. As informações serão atualizadas assim que estiverem disponíveis, conforme se aproxima o início da partida.

Também não foram divulgados desfalques ou jogadores suspensos do Ferencvaros, comandado por Balazs Borbely. Eventuais atualizações sobre o elenco à disposição serão acrescentadas nas próximas horas.

Momento das equipes

O Milan conquistou três vitórias, sofreu uma derrota e depois outra derrota nas últimas cinco partidas disputadas entre a Serie A e a Europa League. O jogo mais recente foi a vitória por 3 a 1 contra a Inter no clássico, precedida pela derrota em casa por 4 a 2 para o Bologna. O Milan marcou 11 gols e sofreu 10 nesse período, números que refletem uma fase ainda irregular. Vale destacar também a vitória fora de casa por 2 a 0 sobre a Udinese no campeonato.

O Ferencvaros chega ao confronto com quatro resultados positivos nos últimos cinco jogos. A equipe húngara venceu o Paksi SE por 2 a 0 na última rodada do campeonato e conquistou uma vitória por 4 a 1 contra o Torreense na Europa League. Nas cinco partidas consideradas, o Ferencvaros marcou 14 gols e sofreu 3, com apenas um empate, contra o Kisvarda.

Confrontos anteriores

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Milan e Ferencvaros. Outras informações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.

Classificação

Na Europa League, o Milan ocupa atualmente o 24º lugar, enquanto o Ferencvaros está na 4ª posição da classificação geral da competição.