Onde assistir a Metropolitanos x Athletico-PR, pela Copa Sul-Americana?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (11), às 19h15 (de Brasília), na Venezuela; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Jogo importante para o Furacão na Sula: Metropolitanos e Athletico-PR se enfrentam nesta terça-feira (11), às 19h15 (de Brasília), na Venezuela, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana . A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV , no serviço de pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Metropolitanos x Athletico-PR DATA Terça-feira, 11 de maio de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela - Caracas, VEN HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Furacão busca a vitória fora de casa / Foto: Nelson Almeida/AFC/Getty

A Conmebol TV, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira, às 19h15 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

METROPOLITANOS

O time venezuelano, ainda zerado no campeonato nacional, conseguiu vencer o Aucas-EQU na última rodada e ainda pode sonhar, quem sabe, com uma classificação que seria milagrosa.

Mas para fazê-lo, precisa antes conquistar a maior proeza de sua curta - a equipe nasceu em 2011 - história: vencer o poderoso Athletico-PR, mesmo na Venezuela, algo que será extremamente complicado.

🔥 ¡En modo @Sudamericana !



⚽ Mañana recibimos a @AthleticoPR por la cuarta fecha de la Fase de Grupos.



📺 Transmite: DirecTV Sports. #VamosMetro 🟣 pic.twitter.com/5UV1E5VqJi — Metropolitanos Fútbol Club (@Metropolitanos_) May 10, 2021

Provável escalação do Metropolitanos: Schiavone; Bolívar, Peña, Rosales e Meneses; Barrios, Bahachille, Laratonda e Martell; Johan Moreno e Pavone.

ATHLETICO-PR

Na briga pela liderança do grupo D , o Athletico-PR, com duas vitórias e uma derrota na Copa Sul-Americana, busca os três pontos fora de casa e torce para que o Aucas, do Equador, consiga tirar pontos do Melgar, atual líder com 100% de aproveitamento.

Para o confronto, o Furacão tem poucos desfalques, apesar da maratona de jogos: apenas Nikão, suspenso pelo terceiro amarelo, ficará de fora, substituído por Carlos Eduardo, recuperado de um desconforto muscular. Khellven, que vem se destacando na base, pode ganhar a posição de Erick.

✈️ Escala em Manaus para reabastecimento.

Daqui a pouco, retomamos a nossa viagem pra Caracas!



📸 José Tramontin/athletico.com.br #VamosFuracão #SulAmericana pic.twitter.com/L5BWeJ71XL — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 10, 2021

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Erick e Léo Cittadini; Carlos Eduardo, Vitinho e Renato Kayzer.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

METROPOLITANOS

JOGO CAMPEONATO DATA Metropolitanos 1 x 3 Caracas Campeonato Venezuelano 1 de maio de 2021 Metropolitanos 3 x 2 Aucas Copa Sul-Americana 4 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Metropolitanos x Mineros de Guayana Campeeonato Venezuelano 16 de maio de 2021 18h (de Brasília) Aucas x Metropolitanos Copa Sul-Americana 19 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 1 Coritiba Campeonato Paranaense 6 de maio de 2021 Athletico-PR 2 x 2 Maringá Campeonato Paranaense 9 de maio de 2021

Próximas partidas