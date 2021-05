Onde assistir a Marcílio Dias x Chapecoense, pela semifinal do Campeonato Catarinense?

O jogo de ida será neste domingo (16), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Chapecoense, defendendo o título estadual, visita o Marcílio Dias, neste domingo (16), às 16h (de Brasília), pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Catarinense. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pela NCS TV, filiada da Globo em Santa Catarina, e na internet pelo Futebol Catarinense TV. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Marcílio Dias x Chapecoense DATA Domingo, 16 de maio de 2021 LOCAL Estádio Dr. Hercílio Luz - Itajaí, SC HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne

Assistentes: Alex dos Santos e Johnny Barros de Oliveira

Quarto árbitro: Edson da Silva

ONDE VAI PASSAR?



O Chape faz o primeiro jogo da semifinal fora de casa / Foto: Divulgação/Chapecoense.com

A NCS TV, na TV aberta, e o Futebol Catarinense TV, na internet, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MARCÍLIO DIAS

Quinto colocado na primeira fase, o Marcílio Dias superou o Juventus nas quartas de final. Além disso, o time tem três jogos de invencibilidade contra a Chape em seu estádio, onde não perde para o Verdão desde 2015.

Provável escalação do Marcílio Dias: Victor Golas; Weriton, Wallace, Luan, Luiz Renan (Cabral); Guilherme Xavier, Gustavo Henrique (Alessandro), Nathan Ferreira; Anderson Ligeiro, Franklin e Zé Vitor (Nathan Cachorrão).

CHAPECOENSE

Por conta de uma punição dada ao Hercílio Luz, a Chape disputou as quartas de final duas vezes. A primeira como time desclassificado e a segunda com o Figueirense, que herdou a vaga. O time, agora, nas semis, tem a vantagem de dois placares iguais, além de decidir a vaga em casa, por ter sido o melhor da primeira fase do estadual.

Provável escalação da Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Tiago Coser, Kadu, Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite, Ravanelli; Fabinho, Mike e Perotti (Anselmo Ramon).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MARCÍLIO DIAS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 0 x 1 Marcílio Dias Campeonato Catarinense 28 de abril de 2021 Marcílio Dias 1 x Juventus Campeonato Catarinense 25 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Marcílio Dias Campeonato Catarinense 19 de maio de 2021 15h30 (de Brasília) Aimoré x Marcílio Dias Brasileirão Série D 05 de junho de 2021 a definir

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 2 x 0 Figueirense Campeonato Catarinense 12 de maio de 2021 Figueirense 3 x 1 Chapecoense Campeonato Catarinense 09 de maio de 2021

Próximas partidas