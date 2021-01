Onde assistir a Manchester United x Watford, pela terceira fase da FA Cup?

Equipes entram em campo neste sábado (9), às 17h (de Brasília), em Old Trafford; veja como acompanhar ao vivo na internet

Querendo conquistar a Copa da pela primeira vez desde 2016, o começa sua jornada na diante do , neste sábado (9), às 17h (de Brasília), em Old Trafford, pela terceira fase da competição. A partida terá transmissão ao vivo no DAZN, via streaming. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Watford DATA Sábado, 9 de janeiro de 2020 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Os Red Devils querem estrear bem na FA Cup / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo pelo DAZN, em HD, com comentários ao vivo em português. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER UNITED

Sem conquistar a desde 2016, o Manchester United quer quebrar a fila de títulos na competição.

Assim, Ole Gunnar Solksjaer, que foi com os titulares na derrota no clássico diante do Manchester City , pela Inglesa, deve utilizar uma variação de seu time titular. Jogadores como Van de Beek e Greenwood, que sempre entram, podem ganhar espaço, enquanto Tuanzebe, Alex Telles, Bailly e Williams devem formar o quarteto de defesa.

Provável escalação do Manchester United: Henderson; Alex Telles, Tuanzebe, Bailly e Williams; McTominay e Matic; Daniel James, Van de Beek e Mata; Greenwood

WATFORD

Já o Watford, rebaixado para a Championship depois de muito tempo jogando a Premier League, quer voltar a enfrentar os Red Devils com tranquilidade. A equipe também estreia na FA Cup nesta fase e conta com o brasileiro João Pedro como sua principal arma de ataque na atual temporada, mas o jovem é dúvida para a partida.

Atualmente na sexta colocação da segunda divisão inglesa, a equipe estaria classificada para os playoffs de acesso caso a competição terminasse agora.

Provável escalação do Watford: Foster; Femenía, Troost-Ekong, Wilmot e Ngakia; Sarr, Chalobah, Cleverley e Sema; Gray (João Pedro) e Deeney.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 0 Premier League 29 de dezembro de 2020 Manchester United 0 x 2 Copa da Liga Inglesa 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Manchester United Premier League 12 de janeiro de 2021 17h15 (de Brasília) x Manchester United Premier League 17 de janeiro de 2021 13h30 (de Brasília)

WATFORD

JOGO CAMPEONATO DATA Watford 1 x 0 City Championship 26 de dezembro de 2020 Swansea 2 x 1 Watford Championship 2 de janeiro de 2020

Próximas partidas