Onde assistir a Manchester United x Real Madrid, pelas quartas de final da Champions League 2002/03?

TNT tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Liga dos Campeões

Com a Champions League próxima do retorno, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise de um dos duelos mais emblemáticos da história. Com hat-trick de Ronaldo Fenômeno, o garantiu a classificação para a semifinal da UCL apesar da derrota para o por 4 a 3. O torcedor terá a oportunidade de assistir a reprise nesta terça-feira (14), às 12h30 (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United 4 x 3 Real Madrid DATA DO JOGO 23 de abril de 2003 DATA DA REPRISE Quarta-feira, 15 de julho de 2020 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO DA REPRISE 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada, a partir das 12h30 (de Brasília).

SOBRE AS QUARTAS DE FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE 2016/17

Ronaldo Fenômeno garantiu a classificação do Real Madrid para a semifinal da 2002/03 após bater o Manchester United por 4 a 3. Com hat-trick e bela atuação em campo, o brasileiro saiu de campo aplaudido de pé pela torcida rival, como lembram alguns dos jogadores que estiveram em campo.

OS 11 TITULARES

Escalação do Manchester United: Barthez; O’Shea, Ferdinand, Silvestre (Phil Neville) e Brown; Butt, Roy Keane (Fortune), Verón (Beckham) e Giggs; Solskjaer e Van Nistelrooy. Técnico: Sir Alex Ferguson.

Escalação do Real Madrid: Casillas; Salgado, Helguera, Hierro e Roberto Carlos; Makélélé, Guti, Zidane e Figo (Pávon); McManaman (Portillo) e Ronaldo (Solari). Técnico: Vicente Del Bosque.

A CAMPANHA DO MANCHESTER UNITED

RODADA JOGO Primeira rodada Manchester United 5 x 2 M. Haifa Segunda rodada 1 x 2 Manchester United Terceira rodada Manchester United 4 x 0 Quarta rodada Olympiakos 2 x 3 Manchester United Quinta rodada M. Haifa 3 x 0 Manchester United Sexta rodada Manchester United 2 x 0 Bayer Leverkusen Segunda fase - 1ª rodada 1 x 3 Manchester United Segunda fase - 2ª rodada Manchester United 2 x 0 La Coruña Segunda fase - 3ª rodada Manchester United 2 x 1 Segunda fase - 4ª rodada Juventus 0 x 3 Manchester United Segunda fase - 5ª rodada Manchester United 1 x 1 Basel Segunda fase - 6ª rodada La Coruña 2 x 0 Manchester United Quartas de final (ida) Real Madrid 3 x 1 Manchester United Quartas de final (volta) Manchester Untied 4 x 3 Real Madrid

A CAMPANHA DO REAL MADRID