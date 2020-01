Onde assistir a Manchester United x Manchester City, pela semifinal da Copa da Liga?

Os grandes rivais de Manchester começam a medir forças nesta terça, dia 7, por uma vaga na primeira grande decisão da temporada

Rivais citadinos, e se enfrentam nesta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), no jogo de ida pela semifinal da Inglesa. O dérbi inglês terá transmissão ao vivo do canal ESPN . Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Manchester City DATA Terça-feira, 6 de janeiro de 2020 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



United e City se enfrentam pela Copa da Liga Inglesa / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil. Aqui, na Goal , você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER UNITED

Jesse Lingard e Anthony Martial ficaram de fora do confronto com o City devido a uma doença, enquanto Paul Pogba e Scott McTominay continuam indisponíveis devido a lesão. O técnico dará o máximo de tempo possível a Maguire para que possa recuperar e entrar em campo.

Provável escalação do Manchester United: Romero; Bissaka, Lindelof, Maguirre (Jones), Willians; Matic, Fred; James, Andréas Pereira, Rashford; Greenwood.

MANCHESTER CITY

Embora leve todas competições com objetivo de sempre ganhar, Pep sempre poupa nas copas, porém o elenco do City faz diferença e a base também. Jovens como Foden, Zinchenko, Eric Garcia e outros estrearam nessas copas e ganharam espaço no time principal.

Provável escalação do Manchester City: Bravo; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; Rodrigo, De Bruyne, Bernardo Silva; Mahrez, Sterling e Gabriel Jesus.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Manchester United Premier League 1 de janeiro 0 x 0 Manchester United Copa da 4 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Premier League 11 de janeiro 12h (de Brasília) Manchester United x Wolverhampton 14 de janeiro 16h45 (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 2 x 1 Premier League 1 de janeiro Manchester City 4 x 1 Port Vale Copa da Inglaterra 4 de janeiro

Próximas partidas