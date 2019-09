Onde assistir a Manchester United x Leicester City, pela Premier League

Duelo está marcado para este sábado (14), às 11h (de Brasília), em Old Trafford; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com apenas uma vitória na Premier League, o recebe o City neste sábado (14), às 11h (de Brasília),em Old Trafford, pela quinta rodada do torneio inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Leicester City DATA Sábado, 14 de setembro LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

A partida terá transmissão ao vivo da Espn. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER UNITED

Ocupando apenas a oitava posição do Campeonato Inglês, com cinco pontos, o United pode contar com o retorno de Aaron Wan-Bissaka e Jesse Lingard, que representaram a seleção da na última semana.

Por outro lado, Paul Pogba, que foi apontado como possível reforço do PSG, e Anthony Martial podem desfalcar a equipe. Se o meia francês não recuperar o seu um problema na coxa, Mason Greenwood pode começar no lugar de Andreas Pereira, qu entrou no empate com o na última rodada

Provável escalação do Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; Pogba, McTominay; James, Mata, Rashford; Greenwood

LEICESTER CITY

Por outro lado, o Leicester segue invicto na competição, com dois empates e duas vitórias.

O técnico Brendan Rodgers deverá fazer pelo menos uma mudança defensiva após a vitória sobre o Bournemouth. Hamza Choudhury pode entrar no lugar de James Maddison, enquanto Ayoze Perez espera substituir Marc Albrighton.

Provável escalação do Leicester City: Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Albrighton, Tielemans, Ndidi, Choudhury; Maddison; Verdy

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES